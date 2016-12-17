Общайтесь, встречайтесь с друзьями и участвуйте в мероприятиях. Астропрогноз на 16 декабря

Астрологи дают советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
Луна в Раке, Луна во Льве с 13:13. 17 лунный день.
РАБОТА
До обеда можно заниматься операциями с недвижимостью арендой,
ПОКУПКИ
Пора отправляться за новогодними подарками для детей. Удачными будут любые покупки: развивающие игры, мягкие игрушки, книги и другие подарки. Из подарков и сувениров для взрослых сегодня стоит обратить внимание на часы, подарочное оружие, охотничьи и швейцарские ножи и маникюрные наборы. Выгодными будут покупки из золота с топазом или камнями
КРАСОТА
Сегодня наиболее удачными будут процедуры по уходу за проблемной кожей, а также отбеливание, удаление веснушек и пигментных пятен. Благоприятное время для пластических операций на лице. Показаны процедуры по сведению шрамов, растяжек, антицеллюлитные манипуляции: массаж, обертывания. Если собираетесь посетить парикмахерскую, то выбирайте вторую половину дня. Именно это время прекрасно подходит стрижки и процедур по уходу за волосами.
ЗДОРОВЬЕ
Сегодня лучше всего заняться позвоночником. Будут полезны упражнения на укрепления мышц спины. Хорошее время для посещения стоматолога и мануального терапевта. Не стоит сегодня проводить операции на брюшной полости. Неплохой день для начала прохождения курса лечения. Сегодня стоит бережно отнестись к пищеварению. Желудок в этот день отличается особой чувствительностью. Старайтесь не пробовать незнакомых блюд. Ограничьте мучное и сладкое.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Хотите новогоднего обновления, используйте сегодняшний день для обновления интерьера перед предстоящим праздником. Кроме этого день хорошо подходит для мытья окон. Благоприятный день, чтобы отнести вещи в химчистку.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
День хороший для общения, для доверительных бесед, для примирения. Постарайтесь, чтобы вас окружали только самые близкие друзья или семья. Отличный день для заключения брака. Возможно зачатие девочки до13:00. Во второй половине дня возможно зачатие мальчика.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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