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Общайтесь, встречайтесь с друзьями и участвуйте в мероприятиях. Астропрогноз на 16 декабря

Общайтесь, встречайтесь с друзьями и участвуйте в мероприятиях. Астропрогноз на 16 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
16.12.2016 08:32:31

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Астрологи дают советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она рекомендует побольше общаться, вести переговоры и встречи. Отличный день для украшения дома перед Новым годом.

Луна в Раке, Луна во Льве с 13:13. 17 лунный день.

РАБОТА

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До обеда можно заниматься операциями с недвижимостью арендой, куплей-продажей. Вторая половина дня подойдет для проведения презентаций, для культурных, спортивных и других массовых мероприятий. День просто идеальный для общения, коммуникаций, проведения встреч и переговоров. Общение с начальством сегодня все же лучше избегать. Любые контакты с вашим руководителем в этот день могут быть чреваты неприятными последствиями.

ПОКУПКИ

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Пора отправляться за новогодними подарками для детей. Удачными будут любые покупки: развивающие игры, мягкие игрушки, книги и другие подарки. Из подарков и сувениров для взрослых сегодня стоит обратить внимание на часы, подарочное оружие, охотничьи и швейцарские ножи и маникюрные наборы. Выгодными будут покупки из золота с топазом или камнями красно-бурого цвета. Благоприятным окажется приобретение любой бытовой техники.

КРАСОТА

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Сегодня наиболее удачными будут процедуры по уходу за проблемной кожей, а также отбеливание, удаление веснушек и пигментных пятен. Благоприятное время для пластических операций на лице. Показаны процедуры по сведению шрамов, растяжек, антицеллюлитные манипуляции: массаж, обертывания. Если собираетесь посетить парикмахерскую, то выбирайте вторую половину дня. Именно это время прекрасно подходит стрижки и процедур по уходу за волосами.

ЗДОРОВЬЕ

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Сегодня лучше всего заняться позвоночником. Будут полезны упражнения на укрепления мышц спины. Хорошее время для посещения стоматолога и мануального терапевта. Не стоит сегодня проводить операции на брюшной полости. Неплохой день для начала прохождения курса лечения. Сегодня стоит бережно отнестись к пищеварению. Желудок в этот день отличается особой чувствительностью. Старайтесь не пробовать незнакомых блюд. Ограничьте мучное и сладкое.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Хотите новогоднего обновления, используйте сегодняшний день для обновления интерьера перед предстоящим праздником. Кроме этого день хорошо подходит для мытья окон. Благоприятный день, чтобы отнести вещи в химчистку.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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День хороший для общения, для доверительных бесед, для примирения. Постарайтесь, чтобы вас окружали только самые близкие друзья или семья. Отличный день для заключения брака. Возможно зачатие девочки до13:00. Во второй половине дня возможно зачатие мальчика.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК .

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.

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