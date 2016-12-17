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Новогодние веночки и «звездновоинское» безумие. Как провести выходные в Челябинске?

Новогодние веночки и «звездновоинское» безумие. Как провести выходные в Челябинске?
куда сходить , выходные , афиша , мероприятие , Челябинск
16.12.2016 19:31:00

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Первый областной» анонсирует самые интересные мероприятия 17—18 декабря.

Вся неделя была морозной, и грела жителей Челябинска только мысль о выходных. И вот пятница, а чем заняться в уик-энд — непонятно. «Первый областной», как всегда, выручает. Подборка самых интересных мероприятий на выходные уже готова, среди них есть и ожидаемые премьеры, и славные мастер-классы, и даже гастроли знаменитого театра страны.

КИНО

Звездные войны.jpg

  Что: «Звездные войны: Изгой-один»

  Когда: 17—18 декабря,10:05—00:10

  Где: Все кинотеатры города

  Вход: 120–260 рублей

  Ограничения: 18+

Они возвращаются. Снова почитатели легендарной саги смогут расположиться в удобных креслах кинотеатра, чтобы погрузиться в противостояние Альянса Повстанцев и Империи. Между прочим, в центре сюжета окажутся чертежи Звезды Смерти, которые настойчиво пытаются стащить джедаи. И конечно их коварному замыслу может помешать только могущественный приспешник Императора — Дарт Вейдер. В общем, все любимые герои вернутся на экраны, чтобы вернуться в прошлое — сюжет разворачивается примерно между третьим и четвертым фильмом. А тем, кто раздумывает, стоит ли становиться частью «звездновоинского» безумия, рекомендуем ознакомиться с актерским составом. Равнодушными не останетесь. А если хотите узнать, какие эмоции вызывает фильм после просмотра, ознакомьтесь с рецензий на нашем сайте.

КОНЦЕРТ

kerstconcert.jpg  Что: «Рождественский концерт»

  Когда: 17 декабря, 14:00

  Где: Концертный зал имени Прокофьева

  Вход: 150 рублей

  Ограничения: 6+


Новогоднее веселье продолжается! С каждым днем в городе все больше событий, сообщающих о приближении праздника, но особенно старается филармония. На практически ежедневные рождественские концерты приглашаются все челябинцы. В эти выходные публику порадует выступление стипендиатов программы Межрегионального благотворительного фонда имени Вороновой «Новые имена». Музыканты действительно до этого не были знакомы слушателям, но это вовсе не значит, что знакомые композиции в их исполнении не понравятся публике.

ТЕАТР

онегин.jpg  Что: «Евгений Онегин»

  Когда: 17 декабря, 19:00

  Где: Театр драмы имени Наума Орлова

  Вход: 3500–5100 рублей

  Ограничения: 16+


Пора забыть школьное прочтение «Евгения Онегина» и классическое понимание произведения Пушкина. В Челябинск приехал театр Вахтангова, чтобы ломать стереотипы! Вместо декораций — большое зеркало, вместо романтического произведения — жесткая реальность. Тут не будет мнущейся Татьяны и скучающего Онегина, герои вывернуты наизнанку и самые потаенные уголки их души выставлены на показ. Спектакль получил «Золотую маску» за режиссерскую работу, и есть подозрения, что это произошло совсем не случайно.

ВЫСТАВКА

выставка.jpg  Что: «Последнее Рождество Российской империи»

  Когда: 17 декабря

  Где: Публичная библиотека

  Вход: Свободный

  Ограничения: 12+


Необычную выставку решила организовать Публичная библиотека. Точнее, для библиотеки выставка обычная, но для зрителя — особенная. Про Российскую империю мы знаем немало, да и видели не раз картины, плакаты и даже фотокарточки с изображением быта того времени. Другое дело — история, старательно набранная в типографии, глядящая в упор со страниц газет и журналов, и даже книг. Действительно редкие и ценные издания, копии которых держали в руках солдаты Первой Мировой войны и наши прабабушки или даже их старшие родственники. Прикоснуться к такой ценности можно будет до конца декабря в стенах Публичной библиотеки, но в понедельник и воскресенье выставка, к сожалению, не доступна.

МАСТЕР-КЛАСС

веночки.jpg  Что: Новогодние веночки

  Когда: 17 декабря,13:00—14:30

  Где: Йога-студия «Аравинда» (улица Тагильская, 42)

  Вход: 100 рублей

  Ограничения: Нет



Многие из нас с завистью смотрели фильмы, в которых американские и европейские дома украшены славными рождественскими венками. Да, у нас предлагается богатый выбор такого чуда в «Ашане» и других магазинах, но… не то! Сжалившись над челябинцами, настоящая мастерица Елена Сухоставская решила поделиться секретами изготовления такого веночка. За символическую цену можно получить полезный навык, готовый веночек да еще и набор материалов, из которого он будет изготавливаться. Чудесный подарок вам и вашим близким на приближающийся Новый год!

Фото: as-de.ru, votkinsk.net, gump74.ru, Mega-u.ru, blogspot.ru, Ticketland.ru, kinopoisk.ru

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