ТОП-10 самых сексуальных девушек мира. Версия Instagram

В 2016 году они получили в подписчики население 19,5 Челябинских областей.
10 самых эффектных женщин мира выбрал Instagram. В список попали певицы, актрисы и модели. Самой взрослой — 43, самой юной — 19. За 2016 год десять девушек получили в подписчики более 68 миллионов человек.
Заканчивается 2016 год, наступает пора подводить итоги. Популярный сервис Instagram это уже сделал, определив десятку самых «горячих» девушек мира. Мерой, определившей «градус» каждой из участниц, стало количество подписчиков, которые она получила в течение 2016 года. Это позволило минимизировать субъективность и сформировать рейтинг. В
10 место. Плюс 3 480 158 подписчиков.
Кэндис Свейнпол, 28 лет, 177 сантиметров,
Супермодель из ЮАР, первый «ангел» Victoria’s Secret из Южной Африки. В 2014 году возглавляла рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии американского журнала Maxim. Есть сын, встречается с моделью Херманном Николи.
9 место. Плюс 3 624 222 подписчика.
Тейлор Хилл, 20 лет, 176 сантиметров, 81-56-84.
Еще одна
8 место. Плюс 3 880 496 подписчиков.
Жизель Бундхен, 36 лет, 180 сантиметров, 86-61-86.
Бразильская актриса, супермодель, одна из самых узнаваемых во всем мире. Разумеется, имеет большой опыт работы с Victoria’s Secret. 5 лет встречалась с Леонардо ДиКаприо, сейчас замужем за футболистом Томом Брэди, есть двое детей. Снималась в фильмах «
7 место. Плюс 4 840 896 подписчиков.
Крисси Тейген, 31 год, 174 сантиметра,
Наиболее «пышная» участница гонки, модель, телеведущая. В ней смешались норвежская и тайская крови. В 2016 году Тейген попробовала себя в роли писательницы, выпустила кулинарную книгу, которая сразу же стала бестселлером.
6 место. Плюс 5 173 409 подписчиков.
Виктория Бэкхем, 42 года, 163 сантиметра,
Самая опытная, невысокая и заслуженная участница рейтинга. Певица,
5 место. Плюс 5 685 483 подписчика.
Эмили Ратаковски, 25 лет, 170 сантиметров,
Очередная модель и актриса. Имеет польские, еврейские, английские, ирландские и немецкие корни. В этом году снялась в клипе Димы Билана «Неделимые». Самый знаменитый фильм, в котором принимала участие, — «Исчезнувшая» Дэвида Финчера.
4 место. Плюс 5 849 699 подписчиков.
Белла Хадид, 20 лет, 175 сантиметров,
Младшая сестра Джиджи Хадид, модель, в 2016 получила в Daily Front Row звание «Модель года».
3 место. Плюс 5 935 909 подписчиков.
Хейли Болдуин, 20 лет, 173 сантиметра,
Модель, дочь Стивена Болдуина, племянница Алека Болдуина и, возможно, возлюбленная Джастина Бибера. В 2016 году гуляли слухи, что юная модель сделала себе пластическую операцию, но она ответила, что взрослеет, лицо меняется.
2 место. Плюс 14 333 714 подписчиков.
Кара Делевинь, 24 года, 173 сантиметра,
Британская
1 место. Плюс 16 033 757 подписчиков.
Джиджи Хадид, 21 год, 178 сантиметров,
Всего на 10 аккаунтов этих безусловно эффектных женщин в 2016 году подписались 68 837 743 человека, что примерно соответствует населению 19,5 Челябинских областей.