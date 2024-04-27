Ветеран Великой Отечественной войны во время торжественного построения 9 мая на площади Революции в Челябинске.
Шествие Бессмертного полка в Челябинске 9 мая 2022 года.
Сотрудник МЧС на ликвидации крупного возгорания на рынке «Восточный город» в Челябинске, февраль 2024 год.
Приэльбрусье, 2016 год, гора Чегет.
Инаугурация Алексея Текслера в 2019 году
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в «Областном перинатальном центре» в Челябинске
Показательные выступления по воркауту, Челябинск, 2013 год.
В челябинском аэропорту встретили первый самолет из Калининграда
Чемпионат мира по дзюдо в Челябинске, 2014 год.
Утро на Крещение на озере Смолино, храм «Утоли моя печали»
40-летие ансамбля танца «Урал», Челябинск, 2020 год.
Фестиваль уличных театров, Челябинск, 2022 год.
Открытие выставки «RosArmsExpo», Нижний Тагил, 2013 год
«Лыжня России», 2023 год, Челябинск.