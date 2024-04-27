15 самых впечатляющих новостных снимков от «Первого областного»

Их мы выбирали в долгих спорах

К 15-летию сайта мы собрали внушительную коллекцию снимков, которые удивляли наших читателей. За эти годы наши фотокорры работали в горящих помещениях, встречали рассветы перед купелями в Крещение, поднимались на высотки и в горы. Множество событий мы освещали через их взгляд и фотообъектив. Сегодня мы публикуем лучшие снимки, признаемся, список составлялся долго.

Ветеран Великой Отечественной войны во время торжественного построения 9 мая на площади Революции в Челябинске.

Шествие Бессмертного полка в Челябинске 9 мая 2022 года.

Сотрудник МЧС на ликвидации крупного возгорания на рынке «Восточный город» в Челябинске, февраль 2024 год.

Приэльбрусье, 2016 год, гора Чегет.

Инаугурация Алексея Текслера в 2019 году

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в «Областном перинатальном центре» в Челябинске

Показательные выступления по воркауту, Челябинск, 2013 год.

В челябинском аэропорту встретили первый самолет из Калининграда

Чемпионат мира по дзюдо в Челябинске, 2014 год.

Утро на Крещение на озере Смолино, храм «Утоли моя печали»

40-летие ансамбля танца «Урал», Челябинск, 2020 год.

Фестиваль уличных театров, Челябинск, 2022 год.

Открытие выставки «RosArmsExpo», Нижний Тагил, 2013 год

«Лыжня России», 2023 год, Челябинск.