/ Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году

Лидирующее место досталось устройствам марки Apple.

Итоги первого квартала 2018 года в мире смартфонов подвела аналитическая компания Strategy Analytics. По ее данным сформирован список часто приобретаемых устройств. Наибольшее число проданных экземпляров приходится на долю американской компании из Купертино. IPhone X стал самым популярным смартфоном в мире.

По подсчетам специалистов, рынок немного «просел»: за три месяца было продано 345,4 миллиона аппаратов, что на 2,4% меньше, чем в течение первой четверти 2017 года. — передает портал dgl.ru.

Вторую, третью и четвертую позицию по итогам первого квартала также занимают модели Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. Пятерку замыкает бюджетная модель Xiaomi Redmi 5A.

Смартфоны корейского бренда Samsung не сумели удержать лидерство. Обладателями Galaxy S9 и S9 Plus стали 5,4 миллиона человек.