Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году

Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году

Лидирующее место досталось устройствам марки Apple.
сегодня в 15:31
  |  В мире

Итоги первого квартала 2018 года в мире смартфонов подвела аналитическая компания Strategy Analytics. По ее данным сформирован список часто приобретаемых устройств. Наибольшее число проданных экземпляров приходится на долю американской компании из Купертино. IPhone X стал самым популярным смартфоном в мире.

По подсчетам специалистов, рынок немного «просел»: за три месяца было продано 345,4 миллиона аппаратов, что на 2,4% меньше, чем в течение первой четверти 2017 года. — передает портал dgl.ru.

Вторую, третью и четвертую позицию по итогам первого квартала также занимают модели Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. Пятерку замыкает бюджетная модель Xiaomi Redmi 5A.

Смартфоны корейского бренда Samsung не сумели удержать лидерство. Обладателями Galaxy S9 и S9 Plus стали 5,4 миллиона человек.

Хоккей
Виталий Кравцов попал в топ-3 преддрафтового рейтинга игроков из Европы
17.04.2018
Виталий Кравцов попал в топ-3 преддрафтового рейтинга игроков из Европы
Общество
Евгений Тефтелев поднялся в рейтинге первых лиц субъектов УрФО
11.04.2018
Евгений Тефтелев поднялся в рейтинге первых лиц субъектов УрФО
Политика
Борис Дубровский закрепился в тройке лидеров в медиарейтинге глав регионов УрФО
09.04.2018
Борис Дубровский закрепился в тройке лидеров в медиарейтинге глав регионов УрФО
Политика
Борис Дубровский поднялся на 18 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов
05.04.2018
Борис Дубровский поднялся на 18 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Куница потревожила жителей ЧМЗ
  
сегодня в 16:05
Куница потревожила жителей ЧМЗ
В мире
Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году
сегодня в 15:31
Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году
Происшествия
Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале
сегодня в 15:01
Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале
Культура
Певица из Израиля стала победителем «Евровидения»
сегодня в 13:53
Певица из Израиля стала победителем «Евровидения»
Происшествия
16-летний подросток «с огоньком» прокатился на угнанном ВАЗе в Сатке
сегодня в 13:35
16-летний подросток «с огоньком» прокатился на угнанном ВАЗе в Сатке
Происшествия
Челябинка обнаружила обгорелый труп «самого милого и доброго» кота
сегодня в 12:58
Челябинка обнаружила обгорелый труп «самого милого и доброго» кота
Хоккей
Дадонов, Нестеров и Кошечкин помогли сборной переиграть Швейцарию на ЧМ в Дании
сегодня в 12:18
Дадонов, Нестеров и Кошечкин помогли сборной переиграть Швейцарию на ЧМ в Дании
Общество
До плюс 23 градусов прогреется воздух на Южном Урале
сегодня в 11:47
До плюс 23 градусов прогреется воздух на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6