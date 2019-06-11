/ Президентом Казахстана официально избран преемник Нурсултана Назарбаева

За Касым-Жомарта Токаева проголосовало большинство избирателей.

Официальные данные по итогам выборов президента Казахстана предоставил ЦИК республики. Преобладающее число избирателей отдало свой голос за Касым-Жомарта Токаева — это 70,96%, или 6 миллионов от общего числа голосовавших.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 960 364 гражданина, приняли участие в голосовании 9 274 110 человек, или 77,5 процента, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 22 502 и вне помещения для голосования 105 682 избирателя. Кандидатами в Президенты Республики Казахстан баллотировались 7 человек. — рассказали сайту «Первый областной» в ЦИК РК.

Таким образом, Касым-Жомарт Токаев стал новоизбранным президентом Республики Казахстан.

Именно он исполнял обязанности главы государства после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года.