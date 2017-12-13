/ «Каста» зарифмовала самые популярные поисковые запросы 2017 года

Ростовские рэперы сделали свое произведение на основании запросов Google.

Популярная российская рэп-группа «Каста» совместно с поисковиком Google выпустила клип, посвященный главным темам и трендам, которые россияне искали в 2017 году. Не оставили без внимания музыканты и Google оппозиционные митинги, интервью Юрия Дудя, фильм «Матильда», референдум в Каталонии, баттлы, «Тает лед», арест Серебренникова, а также ушедших знаменитостей: Олега Яковлева, Алексея Баталова, Веру Глаголеву, Антона Носика, Михаила Задорнова, Леонида Броневого, Честера Беннингтона и Дмитрия Хворостовского. Также были озвучены трагические события в Москве и Санкт-Петербурге, биткоин, затмение, Дмитрий Маликов, «Ленинград» и многие мемы.

Этот год был полон слов, но если подытожить, это были просто слова или что-то больше? Они заставляли ликовать и сокрушаться, вспомни хоккей с канадцами, Кубок Конфедераций. «Спартак» чемпион в 2017, многие слова не остались без резонанса там. Винят актрисы продюсеров в «харрасменте», шокируют признания в новостной ленте. — гласит начало песни «Касты».

Сейчас клип посмотрели 12177 человек, он занял 16 вкладку в разделе «Тренды» Youtube.