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/ «Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель

«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель

Столицу Южного Урала вновь упомянули в выпуске шоу «вДудь».
сегодня в 15:07
  |  В мире

Челябинск вновь упомянули в выпуске шоу «вДудь». На этот раз — в интервью с писателем Алексеем Ивановым, автором романов «Географ глобус пропил», «Общага-на-крови» и «Сердце Пармы».

Сейчас Алексей Иванов проживает в английском Манчестере — городе, который известен своей промышленной историей. В начале видео Юрий Дудь спросил у своего гостя, можно ли назвать Манчестер — английским Челябинском, на что Алексей Иванов дал неожиданный ответ.

Манчестер — это небесный Челябинск. — сказал писатель.

Напомним, что Юрий Дудь часто упоминает Челябинск в выпусках своего шоу. Так гостями передачи становились уроженцы столицы Южного Урала режиссер Алина Пязок и актер Алексанлр Паль, а сам Юрий Дудь в прошлом году приезжал в Челябинск. Тогда многие подумали, что гостем следующего выпуска станет генеральный директор сети магазинов «Красное&Белое» Сергей Студенников. Позже выяснилось, что команда Юрия Дудя снимала в Челябинске рекламный ролик.

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