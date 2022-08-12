В России с 1 октября запустят новый этап программы туристического кешбэка

Деньги возвращают за путешествия по стране

В России с 1 октября запустят новый этап программы туристического кешбэка. Туристы, которые купят путевку в путешествие по стране, смогут вернуть до 20% потраченных денег. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства отметил, что сейчас сделать поездки для граждан более доступными — приоритетная задача. В этом хорошо помогает программа туристического кешбэка — возмещения части стоимости путевок при путешествии внутри страны.

За два года скидки на туры получило более четырех миллионов человек. Из них в этом году — около двух с половиной миллионов.

«Весенний этап этой программы завершился, но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России. Сегодня я объявляю старт осеннего этапа», — сказал Михаил Мишустин.

Осенний этап продлится с 1 октября до 25 декабря, для круизов — с 1 сентября до окончания навигации. Продажи туров стартуют 25 августа и закончатся 10 сентября. В программе участвуют поездки от трех ночей во все регионы страны. В правительстве рассчитывают, что возможностью воспользуется около 600 тысяч человек.

Возврат за поездку — 20% от стоимости путевки (максимум 20 тысяч рублей). Однако главное нововведение осеннего этапа — повышенный кешбэк для Дальнего Востока. При бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе, максимальный возврат составит не 20, а 40 тысяч рублей. Доля возврата по-прежнему 20%.

Напомним, ранее стало известно, что 70% жителей Челябинской области для путешествий этим летом выбрали Россию, а также страны ближнего зарубежья. Остальные 30% туристов устремились в дальние края — в основном в азиатские государства.