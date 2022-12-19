В Челябинской области планируют запустить авиарейсы в Чеченскую Республику

Это поможет поддержать туризм в обоих регионах

Возможное авиасообщение между Челябинской областью и Чеченской Республикой обсудили глава Минэкономразвития Челябинской области Наталья Лугачева и министр Чеченской Республики по туризму Муслим Батырханович. Об этом сообщают в пресс-службе областного Минэкономразвития.



В видеосовещании участвовали туроператоры из Чечни и Челябинской области. Встречу организовали, чтобы оказать содействие двустороннему развитию туризма. Челябинцы рассказали коллегам о местных достопримечательностях и узнали о туристических перспективах и сезонных курортах в Чеченской Республике.





Кроме информационных туров стороны обсудили санаторно-курортный туризм. Представители челябинского Минздрава поделились с чеченскими туроператорами перспективными и успешными проектами в этой сфере.