Студент ЧелГУ поднялся на самый высокий вулкан Азии

Иван Святых поделился впечатлениями от недельного путешествия в Иран

Второкурсник Челябинского государственного университета Иван Святых поднялся на самый высокий вулкан Азии — Демавенд. Для этого парень отправился в семидневное путешествие в Иран, кульминацией которого стало покорение точки в 5,6 километра над уровнем моря. Подробности восхождения Иван рассказал корреспонденту информагентства «Первое областное».

Демавенд — спящий стратовулкан в горном хребте Эльбрус на севере Ирана. Возвышаясь на 5,6 километра над уровнем моря, он имеет диаметр в основании около 20 километров. Спящие вулканы не проявляют никакой активности, но в любой момент могут проснуться — начать извержение.



Первый день путешествия Иван провел в Тегеране — столице Ирана. Нужно было дождаться, пока сформируется группа российских альпинистов.

«На второй день нас ждал ранний подъем и выезд в сторону гор. Добравшись до приюта на высоте 3,5 километра над уровнем моря, мы отдохнули, после чего нас ждал выход на высоту 4 километра и возвращение в горный приют для ночевки», — вспоминает альпинист.

Это был акклиматизационный выход. Он нужен, чтобы снизить признаки горной болезни из-за недостатка кислорода на большой высоте.

На протяжении всего пути российские альпинисты встречались с другими покорителями вершин — как правило, иранцами.

«Для них было очень непривычно видеть иностранных туристов. Каждый привал напоминал интервью с кучей вопросов со стороны иранцев и фотографий с нами», — делится Иван.

На третий день группа приехала в Тегеран и далее двинулась к Демавенду. В провинции Мазендеран у подножия вулкана выяснилось, что для восхождения нужно оформить разрешение в федерации альпинизма Ирана. Процесс занял почти три часа. Затем ребята поехали в ближайшую деревню Лариджан на ночевку.

«Первый раз за все время почувствовал восточный колорит. Тегеран похож на другие мегаполисы. Почти все люди одеты в современную одежду, спешат по своим делам. Лариджан же — совершенно другое место. Жизнь здесь как бы замерла. Жизнь прекращается с заходом солнца и начинается рано утром, хотя электричество в деревне есть», — рассказывает альпинист.

По словам Ивана, деревенские жители сильно удивляются, глядя на иностранцев, но подойти и поговорить стесняются.

На следующий день альпинисты отправились на внедорожниках к началу маршрута. До лагеря на высоте 4,1 километра ребята поднимались пешком. На это ушло семь часов.

«При подходе к лагерю начала давать знать о себе высота и разряженный воздух: шаг медленный, но дыхание глубокое, как при беге. Ситуацию усложняла пыль, которая поднимается от малейшего ветра или после каравана из мулов. В такие моменты дышать становится совсем тяжело, возникает ощущение, что в горло и нос насыпали песка», — описывает свои впечатления Иван.









В лагере альпинисты остались на ночь. Спать пришлось на двухъярусных кроватях в общих комнатах с каменными стенами, одной лампочкой и розеткой. Чтобы дойти до столовой, нужно было преодолеть достаточно крутой подъем по камням.

На пятый день прошел акклиматизационный выход на высоту 4,6 километра. Затем ребята спустились в лагерь и отдыхали до конца дня: ночью планировался штурм вершины.

«К вечеру разыгралась непогода со шквалистым ветром, дождем и снегом. Земля и скалы покрылись ледяной глазурью. Это абсолютная редкость в данном регионе в это время. Все были в напряжении, ведь в такую погоду идти на вершину будет не просто сложно, а опасно», — вспоминает Иван.





На шестой день подъем в 3:00. Ребята легко позавтракали, набрали термосы с чаем и взяли паек на день. Восхождение начали через час. Не меньше двух часов пришлось идти по темноте с налобными фонариками, затем вышло солнце, и идти стало комфортнее.



На высоте 4,7 километра подъем стал сложнее — идти иногда приходилось под углом 70—80 градусов. На 5 километрах подъем стал пологим, но появились фумаролы — небольшие отверстия в вулкане, из которых шел едкий дым. Последние 200 метров — с 5,4 до 5,6 километра — были легче: вершина казалась совсем рядом.

«На самой вершине от чувства эйфории перестаешь чувствовать нехватку кислорода и едкий дым», — рассказывает альпинист.

Восхождение заняло восемь часов, а спуск — три часа.

«Спуск не представлял ничего интересного, только воздух каждые сто метров казался более густым, а ближе к лагерю возникало ощущение, что его можно пить и наслаждаться каждым вздохом», — пишет Иван.

На седьмой день альпинисты вернулись в деревню, оттуда их отвезли в Тегеран, и Иван отправился в Челябинск.

Теперь парень ставит перед собой не менее амбициозные планы. На Демавенд Иван возвращаться, скорее всего, не будет, но в ближайшие полтора года может подняться на Килиманджаро.

«Килиманджаро будет третьим “самым высоким вулканом”. Ранее я поднимался на Эльбрус — самый высокий в Европе. Демавенд — самый высокий в Азии. А Килиманджаро стал бы самым высоким в Африке. Постепенно приближается выполнение цели — семь самых высоких вулканов на Земле», — поделился альпинист.

Напомним, ранее спортсменки из Магнитогорска завоевали серебро на чемпионате России по ски‑альпинизму. Соревнования по новой олимпийской дисциплине прошли на ГЛК «Банное».