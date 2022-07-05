Развивать туризм на Аркаиме и реке Ай будут с учетом мнения жителей

Открыт сбор предложений от бизнесменов, экологов и общественников

До конца июля жители Челябинской области могут поделиться своими идеями, как сделать заповедник Аркаим и реку Ай более комфортными для туристов. Предложения южноуральцев будут учтены при составлении мастер-плана по развитию этих территорий, сообщили в правительстве Челябинской области.

Стратегический документ должен ответить на вопросы: какой туристический поток Аркаим и Ай способны принять без ущерба для природы? какие виды туризма перспективно там развивать? какая туристическая инфраструктура необходима? и другие.

По словам гендиректора Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максима Мельникова, реку Ай (включая комплекс «Пороги» на Большой Сатке) ежегодно посещают почти 400 тысяч туристов, но только 30—40% делают это в цивилизованной форме.

«Похожая ситуация и на Аркаиме: более 100 тысяч туристов в сезон, но нет навигации, не хватает туалетов, мест под палатки, комфортных мест размещения, не везде можно проехать», — добавил Максим Мельников.

Предусмотренное мастер-планом создание туристической инфраструктуры поможет снизить антропогенную нагрузку, увеличить доходы местных бюджетов за счет появления новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, а также повысить комфорт для туристов и местных жителей.

Свои предложения по развитию туризма в заповеднике Аркаим и на реке Ай жители Челябинской области могут оставить на сайтах река-ай.рф и аркаим-туризм.рф.

Из материалов ИА «Первое областное» вы можете узнать о планах по реконструкции древнего городища на Аркаиме и появлении подвесного моста на Айских притесах.