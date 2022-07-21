Маршруты бесплатных туров для школьников определили в Челябинской области

Путевки получат ребята, отличившиеся в олимпиадах, научных, культурных и спортивных мероприятиях

В бесплатное путешествие по Челябинской области отправятся почти девять тысяч школьников. Регион участвует в пилотной программе по выдаче социальных туристических сертификатов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Речь идет о двухдневных турах в Магнитогорск, Златоуст, Сатку, Миасс и Челябинск.

«Школьники смогут посетить ММК, в Миассе полюбоваться красотами природы, а также узнать что-то новое о своем регионе в ходе экскурсии. Для ребят предусмотрено размещение в гостинице „три звезды“ и выше, не более четырех человек в номере с пятиразовым питанием», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Программу запустили в пилотном режиме в 18 регионах, включая Челябинскую область. Путешествовать 8879 южноуральских школьников будут через социальный сертификат без привлечения денег родителей.

Путевки распределят среди ребят, добившихся высоких результатов в олимпиадах, научных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о которых внесены в модуль «Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование».

Подать заявку на получение сертификата можно уже сейчас через «Госуслуги». После получения сертификата его нужно активировать в течение 14 дней.