Курганская, Тюменская и Челябинская области будут совместно развивать внутренний туризм

Главы трех регионов подписали соглашение о сотрудничестве в Миассе

Курганская, Тюменская и Челябинская области заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма. Подписание документа главами трех регионов состоялось сегодня, 10 июня, на горнолыжном курорте «Солнечная долина», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашение предполагает прежде всего совместное развитие транспортных коридоров между соседними областями.

«Мы договорились сделать дорогу от Тюмени через Курганскую область до Челябинска более комфортной и удобной. Договорились, что уже в следующем году мы эту работу завершим, сократим расстояние между двумя городами по прямой до 380 километров и дадим возможность жителям посещать наши регионы с комфортом и удобством», — рассказал после подписания соглашения губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также на встрече обсуждали возможность запуска электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Екатеринбургом по трассе через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым. Срок реализации проекта — 2022 год. Главы регионов также договорились совместно разрабатывать и продвигать туристические продукты.