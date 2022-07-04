Июль: какие изменения ждут туристов за границей?

Рассказываем о новшествах, которые вводят различные страны и туроператоры

Спустя два года после объявленной пандемии сфера туризма начинает возвращаться к доковидным условиям. Все больше стран сообщают, что готовы принимать путешественников без справок о вакцинации и даже результатов ПЦР-теста. Собрали дайджест с полезной информацией для тех, кто собирается в отпуск за границу.

Пляжный отпуск в Омане и Бахрейне

У туроператора ANEX Tour стартовали продажи туров с пляжным отдыхом в двух ближневосточных странах — Омане и Бахрейне. Первое направление доступно на стыковочных перелетах иностранных авиакомпаний из Москвы, второе — с прямыми рейсами.

Турпакеты с отдыхом в Бахрейне доступны из Москвы и включают в себя регулярный перелет, проживание в выбранной гостинице и медицинскую страховку. Цены на недельный отдых в пляжном отеле в Бахрейне и перелет туда и обратно у туроператора начинаются от 154 тыс. рублей за неделю на двоих. Стоимость пакетного тура в Оман из Москвы начинается от 176 тыс. р. на двоих за 10 ночей.

Круизы вышли из «спячки»

Круизы во время пандемии были недоступны для туристов, но сейчас этот формат путешествий вновь начал набирать обороты. Например, итальянская круизная компания MSC Cruises предлагает новогодний семидневный маршрут на новейшем флагмане MSC World Europa по Персидскому заливу с отправлением из Абу-Даби 25 декабря. Он включает заход не только в порты ОАЭ, но и Катара и Саудовской Аравии.

Также доступны круизы по Красному морю, которые будут выполняться на MSC Splendida. За 7 дней можно увидеть три страны: Египет (Сафага, Сухна), Иорданию (Акаба) и Саудовскую Аравию (Джидда, Янбу-эль-Бахр), которая совсем недавно открылась для иностранных туристов.

Таиланд отменил обязательную страховку

Королевство отменило систему Thailand Pass, в которую загружалась необходимая для въезда в королевство информация, и обязательные медицинские страховки с покрытием в размере 10 тыс. долларов для лечения коронавируса. Тем не менее местные власти рекомендуют иметь при себе страховой полис.

Несмотря на упразднение Thailand Pass, туристам, как и прежде, придется предъявлять сертификат о вакцинации или результаты теста об отсутствии коронавируса. Невакцинированные и частично привитые люди, которые не смогут предъявить отрицательный тест по прибытии, должны будут пройти его на месте.

Бельгия оставила россиян без виз

Страна приостанавливает выдачу виз россиянам с 1 июля. Прекращается прием документов от граждан РФ на все категории виз. Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются — до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений.

«Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы. Дата окончания этой временной меры будет указана на данном сайте, как только станет известна», — говорится в сообщении от консульства.

А вот генконсульство Греции сегодня, 4 июля, возобновило выдачу виз в РФ после технической приостановки в июне 2022 года.

На Маврикий, в Португалию и Австралию — без карантина и ПЦР

Маврикий и Португалия с 1 июля сняли ковидные ограничения для иностранных туристов. Въезд в страны теперь возможен для всех путешественников независимо от вакцинного статуса против коронавируса. Также отменяется карантин. Такое же правило действует и в Австралии с 6 июля.

Перед поездкой туристам нужно будет лишь заполнить цифровую туристическую форму Маврикия «Все в одном», а также миграционную карту на борту самолета. А в Португалии и Австралии по-прежнему действует социальная дистанция и ношение масок в общественных местах.

В Эстонию и Финляндию путь открыт

Многие туристы, отправляясь в Петербург, предпочитают посетить и Финляндию (нужна виза шенген). Добраться до Хельсинки можно на пароме или автомобиле. С 1 июля Финляндия отменила ковидные ограничения на въезд туристов из третьих стран и возобновила выдачу турвиз гражданам РФ. Но попасть в страну из России туристам было проблематично.

С марта 2020 года Россия ограничила движение через границу с финнами, эта мера действует до сих пор. Для выезда из РФ в Финляндию наземным транспортом необходимы веские основания.

Но сегодня, 4 июля, стало известно, что с 15 июля Россия отменяет ряд ограничений для пересечения границы автотранспортом. Это означает, что россияне смогут с 15 июля посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию. Для этого больше не потребуются особые причины. Компания Lux Express мгновенно отреагировала на сообщение о снятии ограничений и отметила, что увеличивает количество рейсов автобусов между Санкт-Петербургом и Хельсинки и с 8 июля добавляет ночное отправление из Хельсинки.