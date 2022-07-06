Гуляем по чайным плантациям, летаем на воздушном шаре и смотрим Олимпийский парк в Сочи

Рассказываем, какие интересные места можно посетить и как туда добраться

Имеретинская набережная и Олимпийский парк с поющим фонтаном, морской порт, Красная Поляна — эти достопримечательности — визитная карточка Сочи. Но кроме этого явного списка мест, обязательных для посещения, есть локации, которые также заслуживают внимания. Подробнее — в обзоре ИА «Первое областное».





Информация о городе

Сочи — один из крупнейших городов всего Черноморского побережья. Город протянулся практически на 100 км вдоль живописных гор Западного Кавказа. С юго-запада Сочи ограничен Черным морем, с востока — реками Псоу и Мзымтой, с севера — горами Кавказского хребта, с запада — долинами рек Магри и Шепси. Административно город разделен на четыре района: Хостинский, Центральный, Адлерский и Лазаревский.





Во всем мире город стал известен после того, как был объявлен столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Это спортивное событие значительно повлияло на развитие курорта и его инфраструктуры. Каждый год Сочи принимает около 4 миллионов туристов.

Пляжный сезон здесь длится с июня по октябрь. Зимой же в горах начинается горнолыжный сезон. Лучшее время для пляжного отдыха — это, безусловно, период с июля по сентябрь. Горнолыжный сезон обычно начинается в декабре и заканчивается в первой половине весны.

Что посмотреть?

После зимней Олимпиады-2014 Олимпийский парк, построенный в Имеретинской низменности, возглавил список достопримечательностей, где непременно нужно побывать туристу. Особенно если в Сочи вы отправляетесь в первый раз.





Здесь можно покататься на велосипедах, посмотреть олимпийские объекты-стадионы, полюбоваться зрелищными поющими фонтанами, погулять по набережной. Рядом находится парк аттракционов Сочи Парк и трасса Сочи Автодром.





Здание морпорта Сочи — самый узнаваемый открыточный вид курорта, центрального Сочи. Это памятник архитектуры федерального значения, его высокую башню со шпилем видно издалека. Здесь одно из лучших мест для того, чтобы сделать фото на фоне яхт.





Приехать в Сочи и не побывать в Красной Поляне — значит не увидеть завораживающие природные и высотные виды. В Красной Поляне несколько курортов, они не горнолыжные, а всесезонные. Это означает, что и летом здесь будет чем заняться туристу: хайкинг, поездка на водопады и так далее. Самые узнаваемые виды с Роза Хутора — это ратуша с часами, олимпийские кольца и аллея флагов в Горной Олимпийской деревне.





Гора Ахун в Хостинском районе — одна из красивых достопримечательностей, которые можно увидеть, не выезжая за пределы города. Туристы могут подняться на башню со смотровой площадкой, откуда открывается вид на горы, лес и море.





Уникальный парк экстремальных развлечений SkyPark находится в одном из самых живописных мест Сочи — Ахштырском ущелье. Здесь можно посетить смотровые площадки и мост Skybridge, который точно добавит вам адреналина. Ведь это самый длинный в России подвесной пешеходный мост (439 метров). Для любителей экстрима тут также есть зиплайн, банджи, скалодром, веревочный парк и другие аттракционы.





Еще одно место, которое туристы посещают при поездке в Сочи, — это крупные чайные плантации в Мацесте — не хуже, чем на Шри-Ланке. Кроме экскурсии и эффектных фото, вам предложат посетить фабрику по переработке чайного листа. Туристам проведут дегустацию черного и зеленого чая.

Чтобы подняться в небо на воздушном шаре, не обязательно отправляться в Каппадокию. Сделать это можно на ферме «Экзархо», которая также известна своим контактным зоопарком и фермерским рестораном. Если решите устроить полет на закате — шикарные виды обеспечены.





Как добраться?

Самый простой способ добраться из Челябинска в Сочи — это авиаперелет. В июле «Аэрофлот» увеличил количество рейсов по этому направлению из международного аэропорта им. И. В. Курчатова Челябинска. Программа полетов — до 30 сентября.

Вылет из Челябинска будет осуществляться в 10:00, прибытие в Сочи — в 11:50, вылет из Сочи — в 20:50 (в пятницу в 20:45), прибытие в Челябинск — в 02:15.





Также в Сочи летают авиакомпании «Победа», «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «НордСтар». Таким образом, с июля на линии Челябинск — Сочи будет 27 рейсов в неделю.

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