Гуляем по берегу Камы, смотрим уникальные иконы и пробуем посикунчики в Перми

Рассказываем, какие интересные места можно посетить и как туда добраться

В июне 2023 года Пермь отметит свое 300-летие. Город с богатейшей историей уже готовится к пышному празднованию. Столица Пермского края интересна туристам своей архитектурой, традициями, интригующими названиями блюд (о них чуть позже) и, конечно, культурной жизнью. Ведь здесь проходит огромное количество фестивалей. Чем заняться в Перми и как туда добраться — в обзоре ИА «Первое областное».





Информация о городе

Пермь — город в Предуралье, административный центр Пермского края. Он на берегу реки Камы, ниже устья реки Чусовой. Пермь по занимаемой площади (800 кв. км) является четвертым городом России (после Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда). Численность населения более миллиона человек.

История города связана с началом строительства Егошихинского медеплавильного завода 1723 года. По указу Петра I известный историк и географ Василий Татищев поехал в Сибирскую губернию искать месторождения медной руды. Таким местом оказалась деревня Егошиха, где Татищев открыл производство. Указом Екатерины II в 1781 году поселок, выросший около Егошихинского завода, получил статус губернского города и стал называться Пермь.

В советское время Пермь стала полузакрытым промышленным центром. Значительная часть русских пушек в XX веке изготовлена на Мотовилихинских заводах. Во время Великой Отечественной войны в Пермский край эвакуировали более 150 оборонных предприятий из западной части России.

Сейчас в городе по-прежнему находится много производств. При этом он претендует на статус культурной столицы. Местные театры — одни из лучших в стране. Также в Перми каждый год проводятся различные фестивали.

А знаете, как сегодня легко определить, местный ты или турист? Если название города Пермь произносишь с мягкой «р» — точно пермяк. Может быть, это и противоречит правилам русского языка, но так сложилось исторически.





Что посмотреть?

Знакомство с интересными местами Перми стоит начать с готовых туристических маршрутов — зеленой и красной линий. Они нарисованы прямо на асфальте в центре города и ведут от одной достопримечательности к другой. У каждого памятника или здания установлен стенд, где кратко описывается его история и приводятся архивные фотографии.

Маршрут «Зеленая линия», например, проходит через 40 самых знаковых мест города и занимает всего два часа. Начинается он от памятника «Пермяк — соленые уши» и заканчивается у драмтеатра.

Набережная реки Камы. Среди ее достопримечательностей: скульптура землячка Лукьяна и известная локация для фото — арт-объект «Счастье не за горами».

Пермская эспланада (широкое открытое пространство. — Прим. ред.) с одной стороны ограничено зданием «Театра-Театра», а с другой — Законодательным собранием. Здесь проходит большинство массовых мероприятий городского уровня. В центре площади установлен памятник «Героям фронта и тыла». Еще одна важная достопримечательность эспланады — это светомузыкальный фонтан.





В Пермской художественной галерее находится уникальная коллекция деревянных икон-скульптур. К слову, раньше в этом здании находился Спасо-Преображенский собор. В чем же уникальность коллекции, аналогов которой нет? Дело в том, что фигуры святых изображены в виде скульптур, а не на иконах, как мы привыкли.





В Прикамье христианизация прошла позже, чем во всей России. Бывшие язычники долго не могли принять плоское изображение святых на иконах, ведь их идолы вытесывались из дерева и были объемными. Мало того что святые и Иисус изображены объемно, так они еще и наделены внешними чертами местных народов: татар, вогул, коми.





Музей современного искусства PERMM. Особенностью выставок стало использование нестандартных и, на первый взгляд, не подходящих для художественного творчества материалов, например: скотча, картона, песка, проволоки.

Первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» появился в 1980 году. Музейный ансамбль расположен на берегу Камы, примерно в 43 км от Перми. В его коллекции представлены памятники деревянного зодчества конца XVII — начала XX столетия. Все эти сооружения являются образцами культовых, жилых или хозяйственных построек народов Прикамья.





Архитектура города. В Перми проводят пешеходные экскурсии, на которых туристам рассказывают историю зданий. Например, точно привлекут к себе внимание дом купчихи Барановой, дом пароходчика Пешкова, здание пермской женской учительской гимназии, часовня Святого Стефана Великопермского и другие здания с интересной архитектурой.

Если вы отправляетесь в Пермь на несколько дней, можно отправиться за пределы города. Там можно посетить, к примеру, Камень Ермак — одну из красивейших скал Пермского края. Еще один вариант интересно провести время — отправиться на сплав по реке Чусовой.





Что попробовать?

Кухня Пермского края — это сплетение кулинарных традиций самых разных народностей: русских, коми-пермяков, татар, башкир, марийцев, удмуртов. Именно поэтому пермская кухня настолько разнообразна. Но есть у пермяков и свои гастрономические «фишки», которые можно встретить в этом городе.

Пельмени. Вы сейчас, возможно, удивитесь, но пельмени считаются пермским блюдом! Все дело в том, что русское название «пельмени» имеет коми-пермяцкие корни. Пель-нянь — с языка коми выражение звучит как «хлебное ухо». Сперва рецепт этого блюда освоили в Прикамье, затем — на Вятке и только потом на остальных территориях России.

Кроме классических пельменей у пермяков можно встретить пельмени с разными видами местной рыбы, с грибами, луком и даже репой и квашеной капустой.

Шанежки. Еще одно блюдо, перешедшее в национальное русское меню из традиционного пермского, — это шаньги, или, как называют их местные, «шанежки». Внешне эта выпечка напоминает ватрушку, только она не сладкая и в ней используется меньше творога.





Посикунчики. Блюдо с забавным названием — одно из самых любимых и популярных блюд среди жителей Перми и Пермского края. А это всего лишь маленькие жареные пирожки с мясом. Иногда пирожки делают совсем маленькими — на один укус. В качестве соуса для посикунчиков используют разведенный уксус с перцем, хреновую закуску, горчичную воду, сметану или соус на кефирно-чесночной основе.

Пирожки с «пистиками». Эта выпечка также «фишка» Пермского края. «Пистиками» называют побеги молодого хвоща, который обычно созревает в начале мая. Стебли мелко рубят и соединяют с измельченным яйцом и солью. Начинку заворачивают в тесто, а затем пирожки жарят на сковородке или выпекают в печи. Также готовят пистиковую кашу с добавление побегов молодого хвоща.

Как добраться?

С вокзала «Челябинск-Главный» до Перми можно добраться на поезде. Время в пути составит около 11 часов. Поезд, который курсирует пять раз в неделю, делает остановки в Екатеринбурге и Кунгуре.

С автовокзала «Синегорье» в Пермь отправляются также рейсовые автобусы. Время в пути составит почти 13 часов, стоимость билета — 1400 рублей.

Самый быстрый способ добраться из Челябинска в Пермь — это авиаперелет. Стоимость билетов в августе 2022 года начинается от 5 тысяч рублей, время в пути — всего 1 час 10 минут. Прямые рейсы выполняет авиакомпания «Северный ветер».





Международный аэропорт «Большое Савино» находится в 19 км от центра города. Добраться из аэропорта до Перми можно на автобусе или такси. Автобус № 42 останавливается прямо у терминала аэропорта, он следует до автовокзала.

Пермь — один из крупнейших транспортных узлов России. Город занимает выгодное географическое положение, так как находится в центре страны на пересечении Транссибирской магистрали с водным путем, по которому можно попасть к пяти морям.

Из Перми ходят туристические теплоходы, на которых можно добраться до Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Курсируют и небольшие прогулочные теплоходы.

Авторы фото: проектный офис «Пермь-300», администрация губернатора Пермского края, администрация Перми, Алексей Гущин, Александр Пакньков, Пермский государственный исследовательский университет, Пермская государственная художественная галерея, vk.com/komyperm_kuhnya