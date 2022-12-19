Горнолыжные базы Кыргызстана приглашают на зимний отдых

Горы республики отлично подойдут для катания как новичков, так и опытных райдеров

В конце ноября в Кыргызской Республике открылся горнолыжный сезон, который длится 3-4 месяца. Кататься на лыжах и сноуборде можно на территории двух десятков баз. Большинство комплексов находится в Чуйской области, недалеко от столицы Кыргызстана — Бишкека.

Один из таких курортов — ГЛК «Чункурчак». Он находится всего в 30 километрах от Бишкека. Благодаря транспортной доступности комплекс является одним из популярнейших курортов страны. На склонах живописной межгорной долины обустроено шесть трасс от 1 до 5 километров для горных лыж, имеются отдельные зоны для катания на санках и сноубордах. Есть экскурсионная канатная дорога.





Самая популярная горнолыжная база находится на Иссык-Куле, в получасе езды от города Каракол, и носит такое же название. Она расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря. Там есть трассы разной сложности, а для любителей экстрима — нетронутые горные склоны. Протяженность спусков различная: от 400 метров до 3,5 километра. Наивысшая точка катания — 3040 метров. Снежный покров в местных горах достигает 2,5 метра в глубину. С вершин Тянь-Шаня открывают пейзажи зимних гор и незамерзающего озера Иссык-Куль.

Кстати, Каракол можно назвать одним из центров зимнего туризма в Кыргызской Республике. Туристы могут посетить зимние ярмарки, совершить лыжные и конные прогулки. Одно из самых востребованных развлечений — прогулки по Иссык-Кулю на каяках. Они доступны и зимой — озеро никогда не замерзает. Каякинг-тур на Иссык-Куле может быть как часовым, так и многодневным с ночевкой на берегу озера.





В сторону города Ош, в 120 километрах от Бишкека, находится горнолыжная база «Тоо-Ашуу». Там есть три трассы различного уровня сложности и различной протяженности — 2,6, 2,8 и 3 метра. Чуть ближе — в 100 километрах от столицы Кыргызстана — расположен горнолыжный курорт «Орловка». Любителям лыж и сноуборда доступны девять трасс длиной от 150 до 2890 метров. Горнолыжная база «ЗИЛ» находится в 35 километрах от Бишкека. Там работают четыре канатных подъемника, есть зиплайн, скоростной спуск на тросах, тюбинг.

Кроме горнолыжных комплексов, зимой в Кыргызской Республике можно провести время и поправить здоровье на горячих минеральных источниках. Даже в холода они сохраняют естественную температуру воды около 40 градусов.





Еще одно интересное зимнее место — водохранилище Ара-Кол в пойме реки Чу около села Кочкор. Лед образует причудливые узоры. Туристы приезжают за невероятными фотографиями и, конечно, чистым воздухом. Любители экстрима катаются по льду, зацепившись веревкой за лошадь или автомобиль. Лед на Ара-Коле сравнивают со льдом озера Байкал. Его цвет — от изумрудного до темно-синего. Кстати, толщина льда на водохранилище — 50—60 сантиметров, что делает прогулки по нему безопасными.

В Бишкеке, Оше или Караколе туристов ждут как известные всему миру сети отелей Hyatt, Novotel и Sheraton, так и трех-четырехзвездочные отели и недорогие хостелы. Доступны отели разных категорий в городах и селах на побережье озера Иссык-Куль. В разных регионах страны есть множество уютных гостевых домов, интересно и самобытно оформленных.





Можно приобщиться к культуре и традициям страны, проведя ночь в юрточном лагере. Они обычно расположены на горных пастбищах. Такие городки красиво оформлены и обладают достаточным уровнем удобств. При этом можно ощутить всю прелесть кочевой жизни.