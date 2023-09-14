До конца года Челябинскую область с экскурсией посетят около тысячи детей со всей России

Им покажут металлургические предприятия и заповедник «Аркаим»

До конца 2023 года в Челябинскую область по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» приедет около тысячи детей из разных регионов страны. В маршрут ребят включили металлургические предприятия региона и музей-заповедник «Аркаим», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Маршрут называется «5000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий». Ранее он стал победителем федерального конкурса «Маршрут построен» и вошел в топ-10 региональных маршрутов России.

«Молодые люди самостоятельно будут добывать камни и самоцветы, посетят золотые прииски, карьеры по добыче мрамора и медной руды. Также запланирована экскурсия на одно из крупнейших предприятий-производителей стальных труб в России с посещением уникального объекта — цеха „Высота 239“. В один из дней участники смогут посетить авторскую экскурсию „Магнитогорск — стальное сердце России“», — рассказали ранее в главном управлении молодежной политики области.

В разработке маршрута участвовали эксперты из министерств образования и культуры Челябинской области, а также южноуральские вузы и представители туристического бизнеса.

«Посетив Челябинскую область, ребята получат возможность окунуться в историю развития металлургического производства на Южном Урале, увидят незабываемые природные и городские пейзажи Челябинской области и пообщаются с настоящими металлургами, ИТ-специалистами, историками, археологами», — поделился генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

Максим Мельников подчеркнул, что это путешествие должно помочь молодым людям из разных регионов выбрать свой профессиональный путь, в том числе и на южноуральских предприятиях.