7,5 тысячи школьников из Челябинской области получили сертификаты на бесплатные путешествия по региону

На выбор есть 16 туров

10 тысяч школьников из Челябинской области в этом году могут получить социальные сертификаты для путешествий по региону. Уже около 7,5 тысячи ребят воспользовались своей возможностью, сообщили в управлении координации развития туризма в регионе.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе реализуют уже второй год. За счет федерального и регионального бюджетов школьники 5-9 классов могут лучше узнать родной край. В этот раз географию поездок расширили до 16 туров. В том числе, в маршруты включили парк «Притяжение», и арт-парк «Большие Айские Притесы».

«Все туристские маршруты максимально адаптированы под образовательные потребности школьников 5-9 классов. В рамках путешествий можно изучить работу не только мастеров-оружейников, железнодорожников, инженеров-энергетиков, но и врачей, актеров и журналистов», — заверили организаторы.

Сертификат направляется в электронном виде в личный кабинет регионального портала «Госуслуг». Затем на активацию отводится 14 дней. По истечении срока сертификат аннулируется.

За две недели нужно успеть выбрать дату и место проведения тура в информационной системе «Витрина туров» по адресу child-tour.gov74.ru, и подписать договор с туроператором.

Кто сможет оформить сертификат и куда можно поехать, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».