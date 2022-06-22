Звезды российской легкой атлетики выступят на мемориале Нечеухина в Челябинске

На старт выйдут 22 спортсмена — мастера спорта международного класса

Завтра, 23 июня, в челябинском легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной стартуют всероссийские соревнования, посвященные памяти Г. А. Нечеухина. В этом году турнир вошел в серию состязаний «Королева российского спорта» и соберет около 400 атлетов из 33 регионов страны, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

На мемориале Нечеухина в Челябинске будут разыграны 34 комплекта медалей. Этот старт будет одним из основных этапов отбора на I Всероссийскую спартакиаду Минспорта РФ, а сам турнир получил новый статус, войдя в серию состязаний «Королева российского спорта». Именно поэтому организаторы ждут сильный состав участников. По предварительным данным, на Южном Урале выступят более 400 легкоатлетов из 33 регионов. Среди них и звезды российской национальной команды.

«Это будут очень интересные и значимые соревнования, которые по составу участников не будут уступать даже чемпионату России. Практически сильнейших спортсменов заявит на мемориал Нечеухина и сборная Челябинской области», — отметил вице-президент региональной федерации легкой атлетики Константин Синяков в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Организаторы отмечают, что на стартах в Челябинске выступят звезды российской легкой атлетики. Среди них Кристина Королева и Мария Кочанова (прыжки в высоту), Юлия Пидлужная (прыжки в длину), Елизавета Царева (метание молота), Максим Афонин и Павел Деркач (толкание ядра), Владимир Никитин (бег 1500 и 3000 м), Константин Холмогоров (бег 800 и 1500 м), Константин Шабанов (бег 110 м с барьерами), Александр Юрченко (тройной прыжок) и многие другие.

Конкуренцию им составят южноуральские спортсмены, становившиеся победителями и призерами чемпионатов России и международных соревнований, — Тимур Моргунов и Людмила Петрова (прыжки с шестом), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Наталья Комбарова, Кристина Полякова, Максим Тиряков, Екатерина Домнина (все — бег на различные дистанции).

Подробное расписание соревнований можно посмотреть на официальном аккаунте Федерации легкой атлетики Челябинской области в соцсетях. Соревнования продлятся два дня, 23 и 24 июня. Начало утренней программы — 09:00, большинство финалов — с 17:00. Торжественная церемония открытия — 23 июня в 16:45.

Напомним, Георгий Александрович Нечеухин, сам в прошлом марафонец, сделал очень многое в развитии и популяризации легкой атлетики Челябинской области. При его непосредственной инициативе и активном участии в 2004 году в регионе был открыт Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике и начато строительство современного ЛК им. Е. Елесиной. Входил в руководящий состав Всероссийской федерации легкой атлетики, являясь ее вице-президентом (с 2005 года). В 2009 году ушел из жизни вследствие болезни.