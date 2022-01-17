Звезды российской легкой атлетики выступят на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске

На традиционном ежегодном турнире пройдут состязания по прыжкам в высоту и с шестом

В челябинском учебно-спортивном комплексе УралГУФК 20 января состоится юбилейный, 30-й по счету, мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Сегодня, 17 января, организаторы объявили имена участников соревнований, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина давно стал неотъемлемой частью спортивной жизни региона. Со своей историей, достижениями и героями. И именно на нем, как правило, открывают новый соревновательный сезон звезды российской легкой атлетики — прыгуны в высоту и с шестом.

В разное время в мемориале принимали участие знаменитые спортсмены — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Тамара Быкова, Елена Елесина, Елена Слесаренко, Анна Чичерова, Ярослав Рыбаков, Вячеслав Воронин, Евгений Лукьяненко, Михаил Акименко, Мария Ласицкене, Тимур Моргунов и другие.

В этом году на соревнованиях в Челябинске вновь выступит элита российской легкой атлетики. В рейтинге Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) за 2021 год турнир в категории «однодневные соревнования» занял 18-е место из 630 в мире и первое место в России.

Среди главных звезд нынешних соревнований может оказаться олимпийская чемпионка Токио-2020, единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Ее участие в турнире остается под вопросом — титулованная спортсменка даст окончательный ответ в ближайшее время. Зато уже точно ясно, что приедет на Южный Урал еще одна олимпийская чемпионка, рекордсменка мемориала (2,07 м) Анна Чичерова. Правда, в качестве почетного гостя — в прошлом году спортсменка завершила карьеру.

В центре внимания будет турнир по прыжкам в высоту среди мужчин. В нем борьбу за победу должны будут повести Илья Иванюк, Михаил Акименко и южноуралец Никита Анищенков. В прыжках с шестом на старт выйдут еще два титулованных атлета — челябинец Тимур Моргунов и Аксана Гатауллина. Они оба являются рекордсменами турнира.

В утренней части соревнований пройдут состязания в разных возрастных группах среди начинающих спортсменов. В 17:30 состоится торжественная церемония открытия турнира, после которой в прыжковые сектора выйдут сильнейшие атлеты.