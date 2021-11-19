Звезды мирового бокса посетят чемпионат России в Челябинске

На предстоящий турнир приедут олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств

Чемпионат России по боксу среди женщин в Челябинске собираются посетить известные в прошлом боксеры, становившиеся победителями Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Светлана Кулакова, Раимкуль Малахбеков и другие, сообщают организаторы соревнований.

Турнир пройдет с 26 ноября по 3 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». В нем выступят около 250 спортсменок, которые в 12 весовых категориях будут бороться за победу в чемпионате, а также за солидный призовой фонд. Кроме того, победители чемпионата получат ключи от новеньких авто.

Посмотреть бои сильнейших спортсменок страны прибудут известные и титулованные боксеры. Среди почетных гостей — двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, чемпионка мира и Европы Елена Суркова, чемпионка Европы, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебренникова, призер чемпионатов мира Мария Рейнгардт, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Раимкуль Малахбеков, чемпионка Европы и мира Татьяна Чалая, чемпион мира Андрей Гоголев, а также чемпионка мира и Европы, креативный директор Федерации бокса России Светлана Кулакова, заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

Известные боксеры посетят поединки в рамках турнира, а также проведут мастер-классы для воспитанников детско-юношеских школ по боксу в Челябинске, Златоусте и Миассе.

Отметим, на бои с 26 ноября по 2 декабря вход для зрителей будет свободный с соответствующими ограничениями по заполняемости трибун и рекомендациями Роспотребнадзора. Совершеннолетний болельщик обязан при входе во дворец спорта «Юность» предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспорт.

На финальные поединки, которые пройдут 3 декабря, будет организована продажа билетов. Посетить соревнования смогут зрители с действительным билетом и QR-кодом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Программа соревнований:

26 ноября

12:00—16:00 — предварительные бои

18:00—21:00 — открытие соревнований, предварительные бои

27 ноября — 1 декабря

12:00—16.00 — предварительные бои

17:00—21:00 — предварительные бои

2 декабря

13:00—19:00 — полуфинальные бои

3 декабря

17:00—21:00 — финальные бои, закрытие соревнований (вход по билетам)