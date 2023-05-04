Звезды челябинского карате выступят на межрегиональном турнире в Копейске

Соревнования посвящены Дню Победы и пройдут 6—7 мая

Более 600 участников из 20 команд соберут межрегиональные соревнования по карате «Кубок Студии спорта», посвященные Дню Победы. В течение двух дней, 6 и 7 мая, хозяева татами, гости из Курганской, Омской, Свердловской, Оренбургской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан определят звание лучшего. Сборная Челябинской области выставляет свой сильнейший состав, сообщает региональная федерация карате.

Эти соревнования, по словам организаторов, являются одними из крупнейших на Урале по составу и количеству участников. Среди них — победители и призеры всероссийских и международных турниров, первенств и чемпионатов России, Европы и мира.

«Победители и призеры соревнований будут определяться среди спортсменов 6 лет и старше, в весовых категориях, в дисциплине „кумите“. А в соревнованиях среди взрослых спортсменов дополнительно включена абсолютная весовая категория», — сообщает идейный вдохновитель турнира тренер Андрей Савченко.

Уже известно, что на соревнованиях в Копейске выступят лидеры сборной Челябинской области — заслуженный мастер спорта Евгений Плахутин и мастер спорта международного класса Александр Пшеницын. В церемонии открытия турнира примут участие ветераны спорта.

Возрастное ограничение: 6+