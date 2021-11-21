«Звездочек много, но им нужно расти» — в Челябинске подвели итоги турнира по художественной гимнастике

Соревнования «Осенние звездочки» показали, что в регионе есть перспективные спортсменки

Сегодня, 21 ноября, в южноуральской столице завершился ежегодный турнир по художественной гимнастике «Осенние звездочки». Посетившая соревнования судья международной категории Анна Свирина высоко оценила уровень подготовки южноуральских спортсменок, но не спешила бы им рекомендовать попасть в тренировочный лагерь сборной России под руководством Ирины Винер-Усмановой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешний турнир в Челябинске стал седьмым по счету. Ежегодно в нем принимают участие сильнейшие перспективные спортсменки Уральского федерального округа. В этот раз борьбу за медали вели гимнастки 2005-2015 годов рождения. Лучших своих воспитанник делегировали на турнир и хозяева соревнований. И пригласили из Москвы почетного гостя — Анну Свирину, судью международной категории, авторитетного специалиста, выступавшего в качестве рефери олимпийских состязаний по художественной гимнастике в Токио.

«Обычно я сужу состязания взрослых гимнасток, более высокого уровня. Но иногда очень полезно и нужно посмотреть на перспективных наших девочек, которые спустя какое-то время могут войти в состав юниороской, молодежной и, может быть, главной команды страны. У нас в стране художественная гимнастика успешно развивается во многих регионах. Я бы выделила Омск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Именно оттуда чаще всего спортсменки попадают в штаб главной команды страны — в Москву к Ирине Винер-Усмановой», — сообщила Анна Свирина корреспонденту ИА «Первое областное».

Смотреть за соревнованиями юных «художниц» — это всегда интересно, ярко и красочно. Главным образом потому, что мастерство наших гимнасток уже в юном возрасте видно невооруженным глазом.

И если обывателю не всегда понятны те критерии оценок, которые выставляют за выступления спортсменкам, то специалисты именно на таких турнирах находят новых и перспективных гимнасток, которых рекомендуют в штаб Ирины Винер-Усмановой — специалиста высочайшего уровня, тренера, с чьим именем связаны все успехи российской школы художественной гимнастики.

Достойно на общем фоне смотрелись и спортсменки Челябинской области. Однако говорить о том, что из них вырастут топовые и сильные гимнастки не стоит. Должно пройти много времени, чтобы они смогли проявить себя на турнирах и обратить на себя внимание специалистов.

«Я присмотрела нескольких девочек, которые при должном старании и трудолюбии могут вырастить в хороших спортсменок. Умение подать себя, показать свой артистизм и харизму видны невооруженным глазом. Но в 11-12-летнем возрасте им рано еще претендовать на то, чтобы быть мастерами. Им предстоит еще много и усердно работать над собой», — добавляет Анна Свирина.

В этом году турнир «Осенние звездочки» в Челябинске собрал около 350 спортсменок уральского региона. Победители состязаний в различных возрастных категориях выступят в дальнейшем в первенстве страны.