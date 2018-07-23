/ Челябинец взял два «золота» на международном чемпионате по подводному плаванию

Молодой человек обошел нескольких соперников на стартах.

22-летний Вячеслав Носков из Челябинска показал лучший результат на двадцатых международных соревнованиях по подводному плаванию. Турнир завершился в сербском Белграде. Пловец взял золотую награду в двух эстафетах. Его наставник рассказал о сложностях на этапе.

В эстафету отбирается 4 человека, Вячеслав попал на две дистанции. Ему доверили плыть первым на 200 метров и поставили задачу приплыть впереди остальных. Он справился. На стометровке он плыл вторым. На этой дистанции перед ним был пловец из Новосибирска, который в первый день сломал палец, когда снимал ласты. Поэтому пришел пятым, пришлось нагонять. Слава приплыл вторым, а остальные нагнали. Драматичные вышли соревнования. — рассказал сайту «Первый областной» тренер и руководитель региональной Федерации подводного спорта Евгений Богданов.

Отметим, что следующий чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет в России. Уже известны даты соревнования — с 9 по 15 июля 2020 года.