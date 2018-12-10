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/ Девушек зовут помочь юношам на турнире «Золотая шайба»

Девушек зовут помочь юношам на турнире «Золотая шайба»

Первый этап соревнований запланирован на следующий понедельник, 17 декабря.
сегодня в 14:45
  |  Спорт
В Магнитогорске объявлен набор на первый этап турнира по хоккею «Золотая Шайба» имени Анатолия Тарасова. Соревнования организованы физкультурно-оздоровительным комплексом «Умка» совместно с федерацией хоккея Магнитогорска.

Соревнования будут проводиться по следующим возрастным группам: старшая группа 2004−2005 г. р.; средняя группа: 2006−2007 г. р.; младшая группа: 2008−2009 г. р. Минимальный состав команды, 13 человек, среди которых 11 полевых игроков, тренер или руководитель.

В состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать юношей моложе на один год от возрастного диапазона. В состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать девушек старше на один год от возрастного диапазона группы. К соревнованиям на всех этапах среди команд допускаются детские дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций дополнительного образования спортивной направленности, неспециализированные хоккейные секции. — говорится в заявлении Федерации Хоккея Магнитогорска.

Первый этап соревнований запланирован на следующий понедельник, 17 декабря.

Добавим, сегодня, 10 декабря, основатель турнира «Золотая шайба» Анатолий Тарасов отпраздновал бы 100-летний юбилей. Спортсмена называли «отцом русского хоккея». Будучи тренером сборной СССР, совместно с Аркадием Чернышевым, Анатолий Тарасов установил уникальное мировое достижение — 9 лет подряд хоккейная сборная становилась чемпионами на всех международных турнирах.

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