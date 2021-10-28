Златоустовец вошел в список кандидатов в олимпийскую команду России

Сноубордист Ярослав Степанко будет готовиться к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года

«Благодаря незаурядному спортивному таланту, трудолюбию, поддержке опытных тренеров златоустовский спортсмен добивается высочайших результатов, входит в список лучших сноубордистов планеты. Титул чемпиона мира среди юниоров — лучшее тому подтверждение. Хочу пожелать Ярославу веры в себя, новых побед и больших успехов в спорте и в жизни!»

— отметил Максим Пекарский.