Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов — кандидатов в олимпийскую команду страны для подготовки к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В число кандидатов вошел златоустовский сноубордист Ярослав Степанко, сообщает администрация округа.
Ярослав Степанко является двукратным победителем чемпионата мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Наш земляк к 18 годам завоевал медали и титулы самых престижных всероссийских и международных соревнований.
«Благодаря незаурядному спортивному таланту, трудолюбию, поддержке опытных тренеров златоустовский спортсмен добивается высочайших результатов, входит в список лучших сноубордистов планеты. Титул чемпиона мира среди юниоров — лучшее тому подтверждение. Хочу пожелать Ярославу веры в себя, новых побед и больших успехов в спорте и в жизни!» — отметил Максим Пекарский.
Напомним, что в список спортсменов — кандидатов в олимпийскую команду страны вошли 599 участников из различных регионов страны. Из них 19 спортсменов, представляющих Челябинскую область. Южноуральские спортсмены будут бороться за путевки на Олимпийские игры — 2022 в бобслее, керлинге, конькобежном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее и шорт-треке.
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