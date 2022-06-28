«Златоуст заслужил современный ФОК для боксеров» — тренер Фаригат Касымов

В городе не хватает площадок для занятий единоборствами, считает специалист

Бокс в Челябинской области — один из немногих видов спорта, который успешно развивается не только в южноуральской столице, но и в городах региона. Сильные школы бокса в Златоусте, Миассе, Копейске имеют большие традиции и историю. Однако далеко не все из них отвечают современным требованиям в подготовке спортсменов. Яркий пример тому — Златоуст, где есть тренеры с большим опытом работы, титулованные боксеры и нет достаточного количества хороших площадок для занятий боксом.

Почему бокс — визитная карточка Златоуста?

Златоуст всегда славился и славится спортивными традициями и достижениями. Больших успехов добивались представители самых различных видов спорта. В чем-то Златоуст действительно уникальный город, где воспитывается целая плеяда мастеров и наставников высокого уровня. Бокс в Златоусте — это тоже большая история. Десятки известных атлетов, награды олимпийского достоинства, победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы, плюс победы и призовые места на чемпионатах России. Среди них такие известные боксеры, как Анастасия Белякова, Михаил Криволапов, Артур Ганеев, Денис Зиннатуллин, Эдмонд Худоян, Мария Берстнева, и другие.

А еще большие тренерские, наставнические традиции. Не случайно сегодня в национальной сборной команде России работает несколько специалистов из этого уральского города, а главным тренером сборной страны является златоустовец, заслуженный тренер России Виктор Борисович Фархутдинов.

Воспитанник Виктора Борисовича победитель и призер первенства Европы и мира, мастер спорта международного класса Артем Зайцев продолжает традиции. Сегодня Артем Вячеславович возглавляет спортшколу олимпийского резерва Златоуста (СШОР № 5), приняв эстафету у Виктора Борисовича Фархутдинова.

СШОР № 5 — это почти два десятка тренеров, восемь площадок, где занимается более 700 боксеров разных возрастов (прием ведется с 8 лет). Основная площадка школы — здание спорткомплекса «Металлург», построенное в конце 50-х годов.

«Бокс действительно становится одной из главных визитных карточек Златоуста. Тренеры старшего поколения передают свой опыт молодым коллегам. История бокса города — это в первую очередь родоначальники этого вида спорта в Златоусте. Среди них Сергей Ильич Мощевитин, Владимир Николаевич Яковлев, Василий Яковлевич Поляков и еще целый ряд прекрасных наставников и организаторов», — рассказывает Артем Зайцев.

В условиях среднегорья — идеальная база для подготовки спортсменов

Златоуст не раз становился местом тренировочных сборов национальных сборных команд, в том числе и на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира в Екатеринбурге. Условия среднегорья, тренеры, специалисты, знающие свое дело. Однако площадка спорткомплекса «Металлург», как отмечают многие, сегодня явно устарела. Здание, которому больше 60 лет, морально и функционально не соответствует современным требованиям. И сегодня активно обсуждается и решается вопрос о строительстве нового, современного, многофункционального здания для школы бокса Златоуста. Уже есть варианты его месторасположения.

Об этом также шла речь и на недавней встрече, которая прошла в СШОР № 5 с участием многих известных боксеров, наставников и главного тренера сборной команды Челябинской области Фаригата Касымова.

Отметим, что только за последнее время воспитанники спортивной школы в своих возрастных группах становились победителями и призерами первенств Уральского федерального округа, первенств России. Кстати, на недавнем первенстве страны выступили сразу 12 представительниц школы бокса Златоуста, и 7 девушек вошли в тройки призеров в своих весовых категориях!

Большой опыт успешной работы с юными спортсменами, как показывает практика, перерастает в успехи и на взрослом уровне. Такая грамотная многоуровневая подготовка ставит златоустовскую школу бокса в один ряд с ведущими школами России.

Вдохновитель, инициатор, писатель…

Один из основоположников бокса в Златоусте, в горнозаводской зоне Южного Урала Василий Яковлевич Поляков в свое время — в 50—60-е годы — входил в сборную Челябинской области, успешно выступал на многих турнирах. Сегодня он судья международной категории, отличник физической культуры и спорта, лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области, вице-президент Федерации бокса горнозаводской зоны.

Василий Яковлевич — автор книги «Романтика квадрата ринга», посвященной истории и развитию этого вида спорта в родном городе и в целом в Челябинской области, а также книги «Тернистый путь к Олимпийскому рингу» — о развитии женского бокса в регионе и, в частности, о достижениях многократной чемпионки мира, призера Игр в Рио-де-Жанейро Анастасии Беляковой. Кстати, сейчас в этот вид спорта приходит довольное большое число девушек. Так, к примеру, недавно в одном из отделений школы проходил набор в группы — из 20 человек пришли 12 девчонок!

«Бокс в Златоусте начал развиваться с 1946 года на производственных предприятиях. На Златоустовском машиностроительном заводе, где я работал, на железной дороге, в строительных организациях, на других производственных площадках. Потом эту инициативу подхватили и учебные заведения, начали создаваться специализированные спортивные школы. У меня дочка — заслуженная артистка России, балерина Ирина Зырянова, говоря о своих достижениях, подчеркивает, что к успеху ее привели занятия боксом. Дочь с раннего возраста ходила со мной на тренировки, занималась, делала упражнения. А потом выбрала балет. Но спортивная основа была заложена как раз в зале бокса», — вспоминает Василий Поляков.

Василий Яковлевич подготовил одних из первых в Златоусте мастеров спорта СССР по боксу — Валерия Ахметова и Анатолия Кошкина. В 1980 году за заслуги в области развития спорта Полякову дали путевку на Олимпиаду в Москву. Тогда он сам снял и смонтировал фильм, посвященный Олимпиаде-80. Эту документальную работу в школах, дворцах культуры посмотрели тысячи жителей горнозаводской зоны Южного Урала.

Затем, в середине 90-х, Василий Яковлевич был инициатором создания Федерации бокса горнозаводской зоны Челябинской области, которая объединила примерно десяток городов — от Чебаркуля до Аши. Федерация проводила детско-юношеские турниры, где начинали свой спортивный путь, проходили закалку многие известные боксеры — Эдуард Абзалимов, Геннадий Ковалев и другие. Василий Яковлевич практически до 2004 года был на тренерской работе, создал Совет ветеранов бокса Златоуста.

Спорткомплекс «Металлург» «трещит по швам»

Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Златоуста Радик Гайфулович Сайфулин подчеркивает, что одно из главных слагаемых успеха спортивной школы — профессионализм, сплоченность тренерского и административного состава.

«Сегодня спортивная школа активно работает с учебными заведениями Златоуста и находит поддержку со стороны директоров общеобразовательных школ, техникумов, колледжей, вузов. Большая помощь есть со стороны руководителей региональной федерации бокса, губернатора Алексея Текслера, главы Златоуста, депутатов городского собрания. Сегодня в разных составах сборной команды России работает пять тренеров, представляющих Златоуст и Челябинскую область. Почти с десяток спортсменов по разным возрастам входят в число сборной команды по разным возрастам», — отмечает Радик Гайфулович.

Что касается строительства нового спортивного комплекса бокса в Златоусте, то этот вопрос назрел уже давно. Специалисты вспоминают, что, к примеру, в 2018 году, во время подготовки сборной команды России к чемпионату мира в Екатеринбурге, наша площадка спорткомплекса «Металлург» «трещала по швам».

«В Златоусте работает целая плеяда высококлассных тренеров, где наставники старшего поколения передают свой опыт молодым коллегам. Четко прослеживается преемственность поколений. И главное, что дети, молодежь идут в спорт, ведут активный, здоровый образ жизни. Мы и вчера, и сегодня создаем все условия для личностного развития спортсмена — дисциплины, высоких моральных качеств, патриотизма, трудолюбия и мастерства. Однако хотелось бы, чтобы наши дети занимались в хороших и современных условиях. Поэтому ремонт существующей или строительство новой базы жизненно необходим», — добавляет Радик Гайфулович.

ДЛЯ СПРАВКИ

СШОР № 5 (Златоуст) была открыта в 1994 году. Сегодня в спортивной школе работают 18 тренеров, занимается более 700 воспитанников. Тренировочный процесс ведут высококвалифицированные тренеры, 75% из которых аттестованы на высшую квалификационную категорию, 3 удостоены звания «Заслуженный тренер России», 5 являются «Отличниками физической культуры и спорта», 1 имеет звание «Мастер спорта СССР», 2 — звание «Мастер спорта России».

Автор: Алексей Микушин