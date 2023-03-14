Златоуст примет тур чемпионата России по водному поло среди женских команд

«Динамо-Уралочка» намерена сохранить лидирующие позиции в Суперлиге

Сегодня, 14 марта, в Златоусте стартует седьмой, предпоследний тур регулярного чемпионата российской Суперлиги по водному поло среди женских команд. Лидер турнира, «Динамо-Уралочка», намерена сохранить завоеванные позиции перед «Финалом четырех», в которых определятся победитель и призеры чемпионата России, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

В седьмом туре чемпионата России по водному поло среди женских команд примут участие как лидеры Суперлиги, так и вторая шестерка команд Высшей лиги, которая борется за итоговые 7—12-е места. Игры пройдут с 14 по 18 марта в бассейне «Уралочка».

«Готовились к матчам с максимальной нагрузкой, были сложности с сезонными простудами, но мы их преодолели. Наша задача — сохранить лидерство в Суперлиге, чтобы с первого места выйти в „Финал четырех“. Поэтому и настрой у нас боевой, хотим в этом сезоне наконец поставить чемпионскую точку. Конечно, у нас „особые отношения“ с „Кинефом“. На этого соперника будем мотивированы по максимуму»,— поделилась ожиданиями от предстоящих игр на пресс-конференции капитан «Динамо-Уралочки» Екатерина Зеленцова.

На сегодняшний день главная команда Златоуста уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея в своем активе 35 очков после 20 матчей. Идущий на втором месте «Кинеф» из Киришей отстает на 5 очков. Голкипер «Динамо-Уралочки» Евгения Головина напомнила, что накануне шесть игроков команды с тренером Михаилом Накоряковым во главе проходили сборы в составе национальной сборной в Греции, где провели несколько товарищеских матчей с ведущими местными клубами.

«Получили новый международный опыт, который обязательно применим в чемпионате России. Приглашаем гостей и болельщиков поддержать нас, обязательно покажем хорошую красивую игру»,— заверила Евгения Головина.

Во второй шестерке команд чемпионата России в Высшей лиге также лидирует коллектив из Златоуста. У дублирующего состава «Уралочки» 20 очков после 12 сыгранных матчей. Она опережает преследователей на 4 балла и имеет отличные шансы выиграть Высшую лигу.

«У нас хорошие шансы удержать лидерство. Такая задача перед нами поставлена, будем ее решать. В „домашнем“ туре молодежная команда проведет три игры, останется всего один тур. Играем в родных стенах, с поддержкой болельщиков все должно получиться»,— считает тренер «Уралочки» Дмитрий Андреев.

Напомним, что ватерполистки клуба из Златоуста ранее неоднократно становились чемпионками России. В последние 20 лет титул сильнейшей женской команды страны доставался «Кинефу» из Ленинградской области. В прошлом сезоне коллектив из Киришей в финальном матче лишь в серии послематчевых пенальти победил «Уралочку».