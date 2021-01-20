Златоуст примет третий тур ватерпольного чемпионата России

«Динамо-Уралочка» сыграет с соперницами из Москвы и Санкт-Петербурга



Третий тур ватерпольного чемпионата России пройдет в Миассе. Он стартует в четверг, 21 января. В розыгрыше примут участие шесть лучших команд России, среди которых южноуральская «Динамо-Уралочка». Об этом ИА «Первое областное» рассказали представители МАУ СШОР № 8 «Уралочка». Игры будут проходить до воскресенья, 24 января.



«Спортсменкам „Уралочки“ предстоит провести три матча: с „Дианой“ из Санкт-Петербурга и дважды с московским „СКИФом“. Игры с участием ватерполисток Златоуста пройдут 22, 23 и 24 января. Практически сразу после домашнего турнира „Динамо-Уралочка“ отправится в Ханты-Мансийск на четвертый тур чемпионата России»,— рассказали представители команды «Уралочка».



Добавим, уже 3 февраля южноуральские ватерполистки стартуют в Еврокубке. В Венгрии пройдет отборочный раунд Кубка европейских чемпионов.