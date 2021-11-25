Златоуст примет финал VII областного зимнего Фестиваля ГТО

В регионе стартуют муниципальные этапы отбора

В Челябинской области пройдут первые отборочные состязания для участия в финале VII областного зимнего Фестиваля ГТО. В них выступят более 5 тысяч южноуральцев из 43 муниципальных образований региона. Сильнейшие команды выступят в финале соревнований, который пройдет в Златоусте, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.

В этом году финал областного зимнего Фестиваля ГТО впервые пройдет в Златоусте. Однако точные сроки его проведения еще неизвестны. В настоящее время разрабатывается Положение о проведении соревнований, однако ИА «Первое областное» стали известны некоторые подробности предстоящего события.

«Несмотря на то что плавание является „летним“ видом спорта, мы планируем его включить в программу финальных соревнований. Связано это с тем, что в Златоусте есть замечательная команда и спортивный комплекс „Уралочка“. Думаю, логично было бы провести здесь один из видов соревновательной программы. Кроме того, традиционным видом состязаний станет бег на лыжах, он пройдет на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. Златоуст по праву считается лыжной столицей Южного Урала, и состязания по этому виду спорта станут украшением фестиваля»,— сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.

Состязания пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Целью подобных фестивалей является вовлечение жителей Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.