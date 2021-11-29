Зимнюю Универсиаду 2021 года отменили из-за появления нового штамма коронавируса

Соревнования должны были пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском городе Люцерне

Зимнюю Универсиаду 2021 года отменили из-за появления нового штамма коронавируса. Соревнования должны были пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском городе Люцерне. Об этом сообщили ТАСС ссылаясь на источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).



Напомним, что в пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный в Африке и отмеченый греческой буквой «омикрон». У этого штампа имеется большое число мутаций. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.



Решение было связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться.



Позднее информацию источника ТАСС подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии.



Зимняя Универсиада в Швейцарии должна была пройти с 11 по 21 декабря. Следующая зимняя Универсиада должна состояться в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году. В августе того же года запланировано проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.

