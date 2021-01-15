Зимний автоспортивный сезон откроется Кубком Урала

Состязание пройдет на стадионе «Восход»

Челябинск откроет зимний автоспортивный сезон Кубком Урала по трековым гонкам «Трек 400». Состязания состоятся на стадионе «Восход». Об этом ИА «Первое областное» рассказали организаторы мероприятия.



«Автомобильные трековые гонки являются одними из самых зрелищных соревнований, в зимний период проводятся на футбольном стадионе „Восход“ по беговой дорожке, залитой льдом», — рассказали организаторы турнира.

Кубок «Трек 400» состоится в субботу, 16 января. Начало мероприятия — в 13:00. Отметим, участниками соревнования станут спортсмены из Пермского края, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.