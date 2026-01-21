Зимние Олимпийские игры — 2026 россияне смогут посмотреть бесплатно

Эксклюзивные права на трансляцию получил онлайн-кинотеатр Okko

В России после трехлетнего перерыва вновь появится официальная трансляция Олимпийских игр. Зимние Игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет эксклюзивно показывать онлайн-кинотеатр Okko. Все трансляции для зрителей будут бесплатными. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, информацию подтвердили в пресс-службе видеосервиса.

Онлайн-кинотеатр Okko будет официально и эксклюзивно показывать в России зимние Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Это исторический случай для России: впервые трансляцию Олимпиады будет вести не федеральный телеканал, а стриминговый сервис.

Для Okko это также дебютный опыт работы с событием такого масштаба. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, на платформе будут доступны церемонии открытия и закрытия, а также все спортивные соревнования, включая финалы. Смотреть их можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве.

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — отметил Дегтярев.

Последний раз Олимпиаду официально показывали в России в 2022 году (зимние Игры в Пекине). В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Беларусь в число европейских вещателей Игр на период с 2026 по 2032 год. В результате летние Олимпийские игры 2024 года в Париже впервые за 40 лет не транслировались на российском телевидении. Теперь, благодаря сделке Okko с международным правообладателем, российские болельщики смогут увидеть главные спортивные старты четырехлетия.