Зима близко! Кто из южноуральцев отправится на Игры в Пекин?

У представителей зимних видов спорта начинается система отбора на Олимпиаду-2022

Крылатая фраза из культового сериала «Игра престолов», вынесенная в заголовок, приобретает особую актуальность для всех представителей зимних видов спорта. Для них зима уже началась — на следующей неделе стартует новый олимпийский сезон, в котором сильнейшие спортсмены мира будут биться за лицензии на Игры-2022 в Пекин. Среди них — как никогда много южноуральцев. По самым скромным подсчетам, восемь наших земляков реально претендуют на участие в Олимпиаде. Есть основания полагать, что зимние Игры в Пекине могут сложиться для спортсменов Челябинской области успешнее, чем летние в Токио.

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина (Челябинск)

Степан Чистяков (Челябинск)

Анастасия Григорьева (Челябинск)

Для представителей конькобежного спорта новый сезон официально стартует 12 ноября — в этот день состоится первый этап Кубка мира. Накануне ОИ-2022 состоятся еще три этапа, где спортсмены смогут набрать необходимые рейтинговые очки и выполнить условия отбора. Впрочем, все это должно не сильно волновать нашу сильнейшую челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину — одного из лидеров сборной России в спринтерских дистанциях на 500 и 1000 метров.

Нет никаких сомнений в том, что ей удастся получить лицензию и выступить на своей второй Олимпиаде. Серебряный призер Сочи-2014 уже много лет входит в состав сборной страны, на стабильно высоком уровне выступает с десяток лет на этапах Кубка мира. Сейчас спортсменке 31 год — для конькобежного спорта период расцвета. Пожалуй, у Ольги Фаткулиной в Пекине будет последний шанс завоевать олимпийское золото. Другая такая возможность ей уже вряд ли представится. Впрочем, мы будем рады любой медали, а пока хотелось бы пожелать самой спортсменке пройти этот подготовительный этап к Олимпиаде без травм.

Сохраняют, пусть и небольшие шансы побороться за место в составе олимпийской сборной России и еще два конькобежца Челябинской области. Универсал Степан Чистяков и стайер Анастасия Григорьева. Но молодым спортсменам пока еще рано бросать вызов лидерам сборной страны.

«В Коломне 18 октября состоятся тестовые соревнования, в которых выступят все сильнейшие конькобежцы страны. Именно по его итогам будет сформирована команда, которая выступит на этапах Кубка мира. И очень важно на этих стартах показать свой максимальный результат. Если Степану и Анастасии удастся преподнести сюрприз, то перед ними откроются большие олимпийские перспективы», — сообщил ИА «Первое областное» президент Федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин.

Шорт-трек

Екатерина Ефременкова (Челябинск)

Анна Матвеева (Челябинск)

Юлия Береснева (Челябинск)

Примерно похожие расклады у южноуральцев и в шорт-треке. Есть безусловный лидер команды и две перспективные спортсменки «на вырост». И здесь тоже можно не сомневаться в том, что челябинка Екатерина Ефременкова выступит в Пекине. Даже несмотря на всю непредсказуемость этого вида спорта.

«На Олимпиаду-2022 в Пекин отправятся пять россиянок. При этом одна из них будет запасной. Каждая может выступить в четырех видах программы. Да, шанс на медали у Кати есть. Что касается двух других наших кандидаток, то Анне Матвеевой и Юлии Берсеневой по 19 лет. В таком возрасте, без большого соревновательного опыта, сложно рассчитывать на высокие результаты. Но мы очень на них рассчитываем, они — наше будущее», — считает Андрей Вахутин.

Екатерина Ефременкова наряду с Софьей Просвирновой из Санкт-Петербурга является безусловным лидером женской сборной России по шорт-треку. Челябинка побеждала на чемпионате Европы, становилась бронзовым призером чемпионата мира, стала одной из героинь Всемирной зимней Универсиаде, где завоевала четыре медали.

Кстати, у нее уже есть опыт участия в Олимпийских играх. Три года назад, в Пхенчхане Ефременкова выступила в трех видах программы — в личных состязаниях на 1000 и 1500 м, а также женской эстафете. Увы, в индивидуальных забегах наша спортсменка выбыла в первом раунде и четвертьфинале, а в эстафете российская команда показала 5-й результат.

Фристайл

Игорь Омелин (Аша)

Анастасия Чирцова (Магнитогорск)

Александра Глазкова (Миасс)

Международный олимпийский комитет расширил программу олимпийских состязаний по фристайлу, включив состязания по биг-эйру и смешанной командной акробатике. Но оставил те виды, в которых традиционно сильны южноуральские спортсмены. Речь идет о кроссовых дисциплинах фристайла. Здесь у нас есть два «железных» представителя в сборной страны — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова.

Оба уже много лет входят в состав команды, являются одними из ее лидеров. И Игорь, и Настя уже принимали участие в Олимпийских играх. Три года назад, в Пхенчхане, им не удалось завоевать медали: Омелин выбыл на стадии 1/8 финала, а Чирцова — в 1/4 финала в борд-кроссе, заняв итоговые 21 и 9-е места соответственно.

Впрочем, результаты последних двух сезонов не дают гарантии того, что они обязательно отправятся в Пекин. Особенно это касается Игоря Омелина. Дело в том, что в сборной России подросла сильная и перспективная молодежь, которая составляет серьезную конкуренцию старожилам команды. На три вакантных места в олимпийской сборной претендуют по 5-6 человек как у мужчин, так и женщин. Тем не менее, опыт и мастерство южноуральских спортсменов должны им помочь выиграть борьбу за место в составе. И затем уже биться на этапах Кубка мира за олимпийские лицензии.

В дисциплине лыжный хаф-пайп есть шанс преодолеть сито отборов у спортсменки из Миасса Александры Глазковой. Перспективная спортсменка заявила о себе в прошлом году, когда выиграла первенство России, а затем заняла 4-е место на взрослом чемпионате страны. Весной этого года ей удалось закрепить успех, завоевав золото на юниорском чемпионате мира в Красноярске.

Сноуборд

Ярослав Степанко (Миасс)

Мария Волгина (Миасс)

Степан Наумов (Миасс)

Илья Баскаков (Магнитогорск)

Очень сложная и запутанная система отбора в сноуборде. В первую очередь потому, что едва ли не во всех его дисциплинах достаточно широкий круг претендентов в борьбе за место в составе сборной России. Усугубляет понимание перспектив каждого из спортсменов то, что нет стабильности в результатах.

Скажем, Илья Баскаков в хаф-пайпе в прошлом сезоне уверенно выиграл общий зачет Кубка России, но показал скромные результаты в чемпионате страны. Достойно сражаются в параллельных дисциплинах сноуборда Ярослав Степанко, Степан Наумов и Мария Волгина, однако они чередуют успехи с откровенными неудачами. Но надо учитывать, что в этом виде программы у России очень сильная команда, в которой даже олимпийский чемпион Вик Вайлд зачастую уступает Дмитрию Логинову, Андрею Соболеву и другим перспективным соперникам.

По всей видимости, в сноуборде нас ждет очень интересная и захватывающая борьба за место в олимпийской сборной России. И здесь все будет зависеть от самих южноуральцев. Если им удастся себя проявить, тренеры обязательно дадут им шанс проявить себя в Пекине.

Керлинг

Сергей Глухов (Троицк)

Дмитрий Миронов (Челябинск)

До недавнего времени все успехи российского керлинга были связаны с нашими прекрасными дамами, которые на равных бились с лидерами на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр. Однако с недавних пор громко заявила о себе и мужская сборная России во главе со скипом Сергеем Глуховым. Уроженец Троицка именно в Челябинске начинал свой карьерный путь.

«В детстве семь лет занимался теннисом, но из Челябинска сложно выйти на высокий уровень. В 2008 году мой отец познакомился с Ефимом Жиделевым, который и начал развивать керлинг в Челябинской области. Так, я вместе с отцом пришел на тренировку, чтобы увидеть все своими глазами. И потихоньку затянуло. Позвал с собой друга, Диму Миронова, который тоже сейчас в сборной России. Вместе с ним большой путь проделали. Спустя два с половиной года отправился на свои первые крупные международные соревнования — первенство Европы в Праге в 2010 году», — вспоминал в одном из интервью Сергей Глухов.

Вместе со своим другом Дмитрием Мироновым Сергей Глухов покинул Южный Урал в 2013 году в Сочи. И сейчас продолжает выступать за Краснодарский край. По словам президента Федерации керлинга Челябинской области Олега Пригоренко, оба продолжает давать нашему региону параллельный зачет.

Фурор наша мужская команда произвела на апрельском чемпионате мира этого года в Калгари, сотворив главную сенсацию. На групповом этапе наши парни одержали 11 побед в 13 матчах и вышли в плей-офф. Они дошли до полуфинала и заняли итоговое 4-е место. Таким образом, они завоевали лицензию для страны на Игры-2022 в Пекин.

В Канаде триумфально тогда выступили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). Не приходится сомневаться в том, что именно в этом составе (возможны 1-2 замены) и отправится в Пекин. В таком случае у нас появится возможность особенно внимательно следить за соревнованиями керлингистов. Наши парни способны преподнести еще один сюрприз и побороться за медали

Бобслей

Алена Осипенко (Верхний Уфалей)

Мало кто знает, что есть на Южном Урале спортсменка, которая на достаточно высоком уровне выступает в бобслее. А разве может быть иначе, если этим видом спорта у нас никто и никогда не занимался и нет никакой соответствующий для этого инфраструктуры? Между тем, Алена Осипенко уже около шести лет входит в состав сборной России, становилась призером юниорского чемпионата мира в 2017 году, победителем чемпионата Европы среди юниоров в 2019 году, выиграла общий зачет Кубка Европы Кубка Европы и неоднократно финишировала в тройке сильнейших на чемпионатах страны.

Система отбора в бобслее на ОИ-2022 очень сложная и запутанная. В Пекине будут разыграны четыре комплекта наград — в экипажах двоек и четверок среди мужчин, в двойках и монобобе у женщин. Еще неизвестно, сколько экипажей может заявить в состязания сборная России. Однако специалисты рассчитывают, что в женских состязаниях мы можем рассчитывать на три лицензии. Именно столько выступает на этапах Кубка мира.

«У нас сейчас начинается самая жаркая пора. На сборах усиленно готовимся, а уже в ноябре стартуют международные состязания. Мне необходимо набирать как можно больше зачетных очков на Кубках Европы. Ставку делаю на экипаж-двойку. В таком случае смогу претендовать на включение в состав олимпийской команды», — рассказала Алена Осипенко корреспонденту ИА «Первое областное».

Старший тренер сборной страны Павел Щегловский в одном из интервью на сайте Федерации бобслея России отметил, что по результатам Кубков мира и Европы и будет сформирован окончательный состав команды на Игры-2022 в Пекин. То есть в середине января.

На последнем чемпионате России, который прошел в Сочи в апреле этого года, челябинская спортсменка Алена Осипенко, дающая параллельный зачет Краснодарскому краю, показала 5-й результат на монобобе и стала бронзовым призером в «двойке» с напарницей Юлией Егошенко.

Хоккей с шайбой (мужчины)

Артемий Панарин (Коркино)

Евгений Малкин (Магнитогорск)

Евгений Кузнецов (Челябинск)

Валерий Ничушкин (Челябинск)

Никита Нестеров (Челябинск)

Вячеслав Войнов (Челябинск)

Евгений Дадонов (Челябинск)

Яков Тренин (Челябинск)

Наконец, о главном — олимпийском хоккейном турнире, который всегда вызывает наибольший интерес у российских болельщиков. 3 сентября Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о том, что достигла договоренности с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по участию игроков организации в олимпийском турнире. А это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея с участием сильнейших игроков мира.

В этой связи мы можем рассчитывать на попадание в олимпийскую сборную России нескольких наших звезд мирового уровня. Позиции Артемия Панарина и Евгения Малкина даже не обсуждаются, они играют ключевую роль в своих клубах. Наверняка будут претендовать на место в составе выступающие за океаном Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов и, возможно, Яков Тренин.

В сборной России, усиленной НХЛовцами практически нет слабых мест, кроме одной — позиции центрфорварда. На эту роль мог бы претендовать Евгений Кузнецов, однако он продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Осознавая важную роль, которую может сыграть в олимпийской команде, Федерация хоккея России обратилась в ИИХФ с просьбой сократить сроки дисквалификации форварда. Президент ФХР Владислав Третьяк в решении этого вопроса настроен оптимистически. Если так, то мы увидим воспитанника «Трактора» в Пекине.

Что касается игроков, выступающих в КХЛ, то рассчитывать на то, что наставник команды Алексей Жамнов вызовет на сборы игроков «Трактора» или «Металлурга» вряд ли стоит. А вот воспитанники челябинской школы хоккея Вячеслав Войнов («Динамо» Москва) и Никита Нестеров (ЦСКА) при дефиците классных исполнителей в обороне могут пригодиться нашей команде в Пекине. Особенно это касается обладателя Кубка Стэнли Войнова, который здорово выступает в нынешнем сезоне в составе «бело-голубых».

Хоккей с шайбой (женщины)

Александра Вафина (Челябинск)

Оксана Братищева (Челябинск)

Елизавета Роднова (Челябинск)

Выступит в Пекине и женская сборная России. На августовском чемпионате мира наши девчата выступили не так ярко. На групповом этапе наши девчата, как и ожидалось, по всем статьям уступили американкам (0:6) и канадкам (1:5). Но в очередной раз «споткнулись» о финках (0:4) и выиграли у швейцарок (3:1), которым затем уступили в плей-офф. Россиянки заняли итоговое 5-е место на турнире.

В составе команды на этом турнире выступили три воспитанники челябинской школы хоккея, которые сейчас выступают за другие российские команды в Женской хоккейной лиге — Александра Вафина («Динамо-Нева» Санкт-Петербург), Оксана Братищева (СКИФ Нижний Новгород) и Елизавета Роднова («Агидель» Уфа). Причем, все три играют важную роль в национальной сборной и вряд ли тренерский штаб российской команды пойдет на какие-то эксперименты, лишив кого-либо из этой троицы места в составе.

Напомним, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане от Челябинской области выступили 8 спортсменов. Хоккейная сборная России с Вячеславом Войновым, Никитой Нестеровым и Егором Яковлевым завоевала золотые медали. В Сочи-2014 Южный Урал представляли 16 спортсменов, единственную медаль, серебряную, для региона завоевала конькобежка Ольга Фаткулина.