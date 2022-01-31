Журналисту сойти с дистанции — не смертельно, а для спортсмена — трагедия

На Олимпиаду-2022 отправился собственный корреспондент ИА «Первое областное»

До старта Олимпийских игр-2022 остается четыре дня. Готовить репортажи для читателей Первого областного информационного агентства будет наш собственный корреспондент — заместитель главного редактора газеты «Горняцкая правда» Юрий Сейидов. Сегодня — первый выпуск его «Олимпийского дневника», в которой автор рассказывает о последних приготовлениях перед вылетом в Пекин.

Эта поездка в качестве аккредитованного журналиста на Олимпиаду стала возможной для меня благодаря победе в конкурсе «Энергия побед», проводимого Олимпийским комитетом России. Добраться до Пекина стало тяжелым квестом в связи с пандемией и связанными с ними мерами безопасности. За две недели до отъезда нужно было установить на телефон приложение «My2022», ежедневно заполнять карту здоровья. Потом нужно было сдать два теста — за 96 и за 72 часа до вылета. Тесты загрузить в приложение, заполнить массу ответов на вопросы.

Я пишу эти строки за несколько часов до вылета вечером 30 января. Известия с Олимпиады немного пугают. И члена делегации, и журналиста могут снять с пробега из-за положительного теста. Но отстранение спортсмена, который готовился, наверняка, не один сезон к главному старту в своей жизни, это чаще всего личная трагедия. Почти физически больно за уже сошедших с дистанции олимпийцев. В их числе двукратный олимпийский чемпион по лыжам норвежец Симен Крюгер, планировавший повторить успех в скилатоне и эстафете, и получивший положительный тест. Игры уже называют ковид-лотереей.

Фраза, ставшее крылатой — «Главное — не победа, а участие», которую первой произнёс соратник барона Пьера де Кубертена по олимпийскому движению французский священник Анри Дидон, открывая спортивные соревнования в одном из колледжей (барону фраза понравилась, что он закрепил её как официальный девиз Олимпиад), снова становится актуальной.

Я вхожу в состав делегации от ОКР, мы четыре раза сдавали тест в одобренной китайским посольством в России лаборатории. Сначала сдаёшь экспресс-тест — мазок из носа, если результат хороший — берут анализы из носа и полости рта. Видел лица тех, кто узнал о положительном результате — врагу не пожелаешь.

Каждый день с нами находился священник. Это духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев. Заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, кандидат богословских и исторических наук ездит на Олимпиады с 2016 года с Игр в Бразилии. Отец Алексей после каждого вояжа издаёт Дневник духовника Олимпийской сборной России. Токийский он любезно подарил мне.

«Какие Игры больше всего запомнились? Каждые по-своему прекрасны, главное, я чувствовал на них присутствие Бога. В Рио-де-Жанейро был потрясён игрой женской сборной по гандболу, тренером Евгением Трефиловым. В Южной Корее — финалом мужского турнира по хоккею между нашей командой и Германией, голом на последних секундах Никиты Гусева, а в овертайме „золотой“ шайбой Кирилла Капризова. В Токио запомнилось выступление фехтовальщицы Софии Поздняковой, с которой мы теперь дружим», — сообщил мне протоиерей Алексей.

На Бога надейся, а сам не плошай. Это нужно усвоить не только олимпийцам. Те, кто уже доехал до Пекина, рассказывают о чрезвычайно строгих мерах по безопасности. Тут в маске на подбородке не походишь.

В Играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, примут участие более 4000 атлетов из 95 стран, которые выступят в семи видах спорта: будет разыграно 109 комплектов медалей. Пекин является первым в истории городом, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней в 2008 году. Нынешние старты приурочены к столетию Коммунистической партии Китая, которая основана в 1921 году. С 1 по 12 февраля в Китае отмечают Новый год.

Олимпиада состоится в трёх кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Столица примет турниры по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия. Яньцин станет местом проведения соревнования по бобслею, горнолыжному спорту, санному спорту и скелетону. Чжанцзякоу — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд. Церемония открытия состоится сегодня на национальном стадионе «Птичье гнездо», вмещающим 91 тысячу зрителей. Организаторы Игр-2022 не раскрывают информацию о церемонии, но все ожидают красочного шоу.

Сборная России выступят в Пекине под именем Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Официальным талисманом Игр-2022 является панда по имени Бин Дуньдунь в ледяном костюме, похожем на скафандр космонавта. Сердце на его левой лапе символизирует гостеприимство китайцев. Разноцветные кольца рядом с мордочкой панды означают новые ледовые и снежные арены Пекина.