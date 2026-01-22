Жительница Миасса в образе Снегурочки проплыла 50 метров в 35‑градусный мороз

«Ледяная русалка» Елена Колоколова покорила соцсети своим экстремальным заплывом

В то время как многие жители Челябинской области спасаются от аномальных морозов у обогревателей, поклонники зимнего плавания ставят личные рекорды. Жительница Миасса Елена Колоколова покорила соцсети экстремальным заплывом в проруби при температуре −34°C, совершив его в праздничном образе Снегурочки. Елена рассказала нашему корреспонденту, как из «мерзлячки» превратилась в завсегдатая ледяной купели и почему для нее это стало не стрессом, а образом жизни. А еще лента девушки пестрит атмосферными и яркими фотографиями в разных образах в студеную зимнюю погоду.

На водоеме в поселке Ленинск под Миассом Елена Колоколова преодолела 50 метров (25 метров туда и обратно), что стало для нее первым опытом погружения в столь сильный мороз.

«В прошлом году я погружалась при −30°С, а в этом году мороз сильнее давит. Я раньше боялась, я ведь „мерзлячка“, но оказалось, что все нормально», — поделилась спортсменка.

Для Колоколовой моржевание — это не просто закаливание, а творческий процесс и способ самовыражения, который заряжает энергией и дарит классные эмоции. Ее увлечение уже несколько лет поддерживает семья: 10-летняя дочь также участвует в массовых обливаниях на морозе.

Елена открыла для себя неожиданный физиологический эффект: при сильном морозе погружение дается легче. Температура воды около +2°С, а на улице −35°С. Такой перепад сразу чувствуется, и вода кажется теплой. Тем более что в воде человек находится всего несколько секунд.

«Вы не поверите, но мне сложнее летом заходить в воду. Приезжаю на Тургояк, на улице жара. И вода кажется в такую погоду холодной. Не могу себя заставить поплавать. Мне нужен холод, мне нужна зима», — говорит Елена.

Зимнее моржевание стало для жительницы Миасса и лекарством. У нее хроническая бронхиальная астма. Спортсменка также резко разделяет свое хобби и разовые крещенские купания.

«Мне не хватает кислорода. А зимой я его нахожу — могу находиться на свежем воздухе целый день. И это гораздо лучше для организма, чем быть в бассейне с хлоркой, на которую у меня аллергия. Не очень мне нравятся и массовые крещенские купания. Окунулся и вылез — это стресс для организма непонятный, преодоление себя напоказ. А здесь самый кайф — именно проплыть эту 25-метровую дорожку», — добавляет Елена Колоколова.

Муж называет ее «Леной Праздник» за умение создавать хорошее настроение из рядовых событий. Неожиданная популярность в соцсетях стала для девушки приятным сюрпризом.

«Я просто живу этим и делюсь своей радостью. Не ожидала, что это вызовет такой отклик», — говорит Елена.

Вместе с клубом «Моржи Миасса» она уже планирует новые творческие проекты для следующих заплывов, доказывая, что даже в лютый мороз можно находить вдохновение и радость. А еще укреплять свое здоровье через такие вот экстремальные ледяные заплывы.