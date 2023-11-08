Жительница Магнитогорска взяла две награды на престижном конкурсе по бодибилдингу в США

Екатерина Зайцева признана самой сильной женщиной России

«Не совсем получилось так, как планировала. Как всегда, хотелось больше пожать, но увы. Много есть нюансов, но жаловаться я не привыкла. Поэтому сейчас отдых — и дальше в „многослой“, там есть куда расти»,

— написала на своей страничке Екатерина Зайцева.