Схватка бодибилдеров проходила в Орландо (штат Флорида, США), сообщила на своей страничке в соцсетях сама спортсменка.

Екатерина Зайцева взяла первые места в категориях: жим без экипировки 140 кг и в однослойной — 200 кг. Несмотря на победу, самая сильная женщина Магнитогорска надеялась на лучший результат.

«Не совсем получилось так, как планировала. Как всегда, хотелось больше пожать, но увы. Много есть нюансов, но жаловаться я не привыкла. Поэтому сейчас отдых — и дальше в „многослой“, там есть куда расти», — написала на своей страничке Екатерина Зайцева.
Жительница Магнитогорска обладает титулом самой сильной женщиной страны. Его она получила в 2018 году, когда одержала победу на всероссийском турнире «Кремлевский жим». 

Добавим, что ранее сильнейшая спортсменка России Екатерина Зайцева установила новый мировой рекорд среди женщин. Девушка из Магнитогорска подняла штангу весом 295 кг на соревнованиях «Золотой тигр» в Екатеринбурге. Ей удалось сделать три рекордных подхода в экипировочном жиме штанги лежа.

Автор: Полина Воронцова.