Жители Челябинска с компасами и картами пробежали по парку Тищенко

Кладов не искали, но контрольные пункты проходили: так они боролись за награды в ориентировании на соревнованиях «Российский азимут-2026»

В Металлургическом районе Челябинска прошли необычные состязания — жители города вооружились компасами и картами для того, чтобы выступить в массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». Эти старты сегодня, 16 мая, проходят в разных уголках страны. В Челябинске они впервые прошли не в городском бору, а парке «Металлург» имени О. И. Тищенко, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С утра в парке «Металлург» кипела работа. В 09:30 начала работать комиссия по допуску участников, а в 10:30 состоялась торжественная церемония открытия. В программе соревнований забеги как среди профессиональных спортсменов, так и любителей ориентирования.

«Ребята, вы все большие молодцы, что пришли сюда и поддержали это мероприятие, стали его участниками. Спортивное ориентирование — доступный и полезный для здоровья вид спорта. Все, что нужно участникам — это компас, спортивная форма и кроссовки. Желаю вам показать хороший результат, а главное — получить удовольствие от соревнований, заряд бодрости и хорошего настроения, а еще обрести новых друзей», — обратилась со вступительным словом к участникам состязаний руководитель Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Елена Еремеева.

Раньше соревнования традиционно проходили в городском бору, но на этот раз их провели на новой площадке — в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко. Интересно, что территорию парка специально не огораживали. Участники бежали свои дистанции, а обычные посетители гуляли рядом, наблюдая за происходящим.

Многие с интересом следили за спортсменами: как те сверяются с картами, смотрят на компас и ищут контрольные пункты, прокладывая оптимальный маршрут.

«Да, раньше мы подобные мероприятия проводили в городском бору. Но в этот раз решили провести „Российский азимут“ в другой локации. И, мне кажется, этот опыт вполне удачный. Бежать дистанцию и проходить контрольные пункты в современном парке имени Тищенко — интересный вариант как для самих участников, так и жителей Металлургического района. Возможно, учтем этот опыт при проведении „Российского азимута“ в следующем году», — добавил Владимир Иванов.

Ровно в 11:00 на дистанцию ушли первые группы — юноши и девушки 14 и 16 лет. Далее, с интервалом в несколько минут, стартовали спортсмены старших возрастных категорий (МЖ—18, МЖ—21), затем младшие группы (10 и 12 лет) и ветераны (35–55 лет). Завершил соревновательную программу массовый любительский забег, который начался в 11:50.

Участники бежали с компасами и картами, стараясь как можно быстрее найти контрольные пункты, разбросанные по территории парка. Никаких кладов и сокровищ искать не приходилось — только отмечаться на точках и показывать лучшее время.

Начиная с 12:00 в парке прошла церемония награждения победителей и призёров в каждой возрастной группе. Спортсмены, показавшие лучшее время на дистанции, получили заслуженные награды.

Организатором мероприятия выступила региональная Дирекция спортивных мероприятий и министерство спорта Челябинской области.

Справка

«Российский азимут» — это всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию, которые ежегодно проходят в разных уголках страны. Мероприятие является частью государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию физической культуры и спорта.

Главная цель программы — достичь уровня регулярных занятий спортом у 70 процентов россиян к 2030 году. В Челябинской области старты в рамках «Российского азимута» 16 мая прошли не только в областном центре, но и в других муниципальных образованиях.