Жителей Челябинской области устраивают условия для занятий спортом

67 процентов респондентов положительно оценивают спортивную инфраструктуру региона

На Южном Урале созданы благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом. Таковы результаты опроса Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области. 67 процентов респондентов, отвечая на вопросы специалистов, отметили, что их удовлетворяют условия для занятий спортом.

По данным опроса, в котором приняли участие 1 000 жителей Челябинской области, 2/3 респондентов подтвердили, что в их населенных пунктах обстановка для занятий физкультурой и спортом благоприятная. Это результаты стали обнадеживающими, особенно для тех, кто занимается утренней зарядкой, бегом, фитнесом, воркаутом, велопрогулками, танцами, пилатесом или йогой в городских парках.

Социологи ЦОМ отметили, что их опрос охватил широкий спектр возрастных групп — от 18 до 65 лет и старше, что позволяет говорить о репрезентативности результатов. Важно, что праздник физкультуры вдохновляет не только профессионалов, но и тех, кто просто стремится вести активный и здоровый образ жизни.

Таким образом, День физкультурника стал не только поводом для празднования, но и возможностью для жителей Южного Урала оценить и обсудить уровень доступности и качества спортивной инфраструктуры в их населенных пунктах.