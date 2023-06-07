Жителей Челябинской области поздравили со Всемирным днем бега

В регионе проходит немало мероприятий для любителей этой физической активности

Сегодня, 7 июня, отмечается Всемирный день бега. В региональном министерстве спорта поздравили легкоатлетов и любителей бега с праздником и отметили, что войти в компанию бегунов в Челябинской области может любой желающий.

«Ежегодно в регионе проходят марафоны и легкоатлетические мероприятия, принять участие в которых может любой желающий. Следите за обновлениями и подавайте заявки», — написали в телеграм-канале Минспорта Челябинской области.

Бег — одно из любимых занятий и первых лиц региона. Например, губернатор Алексей Текслер ежегодно участвует в Парижском полумарафоне, и этот год не стал исключением. Всего мероприятие собрало около пяти тысяч спортсменов и любителей бега.

Во Всемирный день бега пробежаться решила и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. В своем телеграм-канале она отметила, что пробежку устроила в этом году впервые, воспользовавшись более прохладной, чем в предыдущие дни, погодой.

«Бегу, конечно, не для рекордов. Это хорошая возможность привести себя в тонус на предстоящий день, обдумать какие-то планы. Иногда в процессе приходят интересные идеи или способы их решения. Пока бегу, смотрю на город, получаю пищу для размышлений и обсуждения с коллегами — что можно улучшить, благоустроить. Так что бег в конечном итоге становится полезен не только для здоровья», — отметила Ирина Гехт.