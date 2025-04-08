Житель Челябинска продает чемпионский перстень Александра Овечкина за 950 рублей

Но есть вопросы к подлинности уникального ювелирного изделия

Школьные тетради, фирменные бейсболки, рюкзаки и хоккейные свитера, а также эксклюзивные фотокарточки с изображением Александра Овечкина продают челябинцы на бесплатном сайте объявлений. Предприимчивые болельщики пытаются разбогатеть на рекорде хоккеиста, продавая вещи и атрибуты, связанные с именем великого игрока. Среди лотов — чемпионский перстень спортсмена за победу в Кубке Стэнли, который можно приобрести за... 950 рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Цена, мягко говоря, удивляет. Известно, что настоящие перстни Кубка Стэнли — уникальные изделия, выпускаемые ограниченным тиражом и не предназначенные для продажи. Их стоимость определяется множеством факторов и может достигать значительных сумм. Поэтому низкая цена челябинского лота наталкивает на мысль о подделке.

Помимо спорного перстня, челябинские продавцы предлагают широкий ассортимент товаров с символикой Александра Овечкина и клуба «Вашингтон Кэпиталз»: бейсболки, рюкзаки, свитера...

Из необычного — две школьные тетради (24 и 48 листов) с изображением хоккеиста. Разместивший объявление южноуралец оценил их аж в 1500 рублей.

Напомним, что российский Александр Овечкин накануне установил уникальный рекорд. Он забросил 895-ю шайбу в НХЛ и таким образом стал лучшим снайпером в истории Лиги. Ранее мы сообщали также, что на волне популярности именитого хоккеиста челябинские продавцы активизировались на рынке сувенирной продукции. Так, один из них продает майку с автографом игрока за полмиллиона рублей.