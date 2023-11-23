Житель Чебаркуля с помощью господдержки открыл беговой клуб

По соцконтракту он получил 350 тысяч рублей и закупил необходимое оборудование для тренировок

Лыжник и легкоатлет из Чебаркуля Владимир Боронников открыл в своем городе беговой клуб. Он воспользовался программой господдержки: получил соцконтракт на 350 тысяч рублей, закупил необходимое оборудование для тренировок и теперь приглашает всех желающих присоединиться к активному и здоровому образу жизни, сообщает Минэкономразвития Челябинской области.

«Я много лет веду активный образ жизни: летом бегаю кроссы и марафоны, зимой встаю на лыжи. Занятия спортом стали для меня большим хобби и увлечением. Поэтому захотелось найти единомышленников. В Чебаркуле есть интерес к бегу, но нужно было сделать шаг, чтобы как-то объединить людей, дать им возможность регулярно тренироваться. Так у меня и родилась идея воспользоваться госпрограммой, составить бизнес-план и основать в городе клуб любителей бега»,— рассказал Владимир Боронников корреспонденту Первого областного.

Называется клуб бега 4RC, где 4 — это коллаборация букв и цифр названия города, то есть «Чебаркуль», а RC — Running Club (в переводе с английского «беговой клуб»). Сейчас на постоянной основе в нем занимаются 10 человек. Владимир Боронников рассчитывает, что в скором времени количество любителей бега в клубе возрастет.

Для того чтобы осуществить свою идею, Владимир решил заключить социальный контракт. В центре «Мой бизнес» ему помогли составить бизнес-план с учетом требований органов социальной защиты населения. С проработанным бизнес-планом чебаркульцу удалось заключить контракт и получить государственную субсидию в 350 тысяч рублей.

На полученные средства Владимир закупил беговые тренажеры и дополнительное оборудование. В перспективе он планирует набрать несколько групп для обучения и стать предпринимателем.

«Планов много, в первую очередь, конечно, масштабироваться. Открыть направление лыжных гонок. А если рассматривать более длительный срок — открывать спортивный клуб в соседних городах и селах. Думаю, интерес к спорту будет только усиливаться и проект сможет оправдать себя»,— добавляет Владимир Боронников.

Отметим, что социальный контракт — возможность получить до 350 тысяч рублей в качестве инвестиционных вложений в собственное дело. Те, чей доход ниже прожиточного минимума, могут обратиться в органы социальной защиты, подтвердить свой статус и узнать о возможности получения господдержки.

«У нас большой поток обратившихся. Только в этом году мы провели более 1700 консультаций. Проекты разные, многие — из сферы услуг, также популярно консультирование и производство товаров. Итогом нашей совместной работы становится готовый к реализации проект. Главный показатель эффективности такой работы — большинство из них получают поддержку и открывают бизнес»,— комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

В рамках межведомственного взаимодействия специалисты центра «Мой бизнес» проводят обучающие мероприятия, где рассказывают о каждом разделе бизнес-плана, а также еженедельно консультируют и индивидуально разбирают проекты.