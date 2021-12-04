Женское дело — в Челябинске определились чемпионки страны по боксу

Спортсменки Челябинской области завоевали пять медалей

Обозреватель ИА «Первое Областное» Константин Устьянцев — об итогах чемпионата России по боксу среди женщин, который прошёл в Челябинске.

Челябинскую область на турнире представляли два десятка спортсменок, а всего в турнире приняли участие две сотни участниц из 48 регионов страны. Впервые медали разыгрывались в 12 весовых категориях. Призовой фонд турнира составил 12 млн рублей. Победительницы получали по 500 тысяч рублей и автомобиль «Шевроле-Кобальт», серебряные призёры — по 250 тыс. рублей, а бронзовые медалисты — по 125 тыс. рублей.

В 2010 году Челябинск уже принимал чемпионат России по боксу среди женщин. Нынешнее же национальное первенство должно было пройти ещё в августе, но было перенесено из-за ковидных ограничений.

Накануне соревнований губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с его участницами. Он пообещал болеть за южноуральских спортсменок, поблагодарил российскую Федерацию бокса за право доверить Челябинску проведение этого турнира и выразил уверенность, что он пройдёт на самом высоком уровне организации.

«Эти соревнования придадут новый импульс развитию бокса в регионе. Планов у нас много, и очень важно, что мы проводим турнир такого уровня», — подытожил Алексей Текслер.

В свою очередь генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев выразил благодарность руководству области и, в частности, её губернатору за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации турнира, отметив, что и официальные лица, и спортсмены, и их наставники были приятно удивлены этими аспектами.

«То, что мы видим в регионе — показатель на будущее, то, к чему нужно стремиться и чему соответствовать. Это самый лучший чемпионат России по боксу среди женщин, который проходил у нас в стране», — сказал управляющий национальной федерации бокса.

Возросшую поддержку со стороны региональной власти отметил и исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

«Нас очень поддерживает регион, причём эта поддержка за последнее время выросла в разы. Спортсмены находятся на хорошем финансовом обеспечении, закупается экипировка, оплачиваются сборы и командировки на соревнования», — заявил он.

Финальная схватка в самой лёгкой весовой категории до 48 кг проходила в упорной борьбе. Представляющая Челябинскую область чемпионка мира и России Александра Кулешова старалась работать активно, первым номером, а её соперница Юлия Чумгалакова действовала на контратаках. В итоге Чумгалаковой была присуждена победа раздельным решением судей со счётом 4:1.

Чемпионкой дивизиона до 50 кг стала Екатерина Пальцева, которая единогласным решением судей выиграла у Екатерины Молчановой.

В решающем бою в весе до 52 кг отношения выясняли две участницы Олимпийских игр в Токио. Итогом очень упорного противостояния стала победа Светланы Солуяновой над маститым ветераном российского бокса, чемпионкой мира, Европы и Европейских игр Еленой Савельевой раздельным решением судей со счётом 3:2. Таким образом, Солуянова теперь уже стала четырёхкратной чемпионкой России.

В категории до 54 кг судьба золота решилась в схватке Натальи Самохиной и Карины Тазабековой. Четверо судей из пяти увидели преимущество Самохиной. Именно ей в полуфинальном бою уступила представляющая Челябинскую область призёр предыдущих чемпионатов России Елизавета Карташкова.

В весе до 57 кг чемпионка России и Европы, а также мира среди военнослужащих Дарья Абрамова единогласным решением судей одержала победу над чемпионкой России, серебряным призёром чемпионата мира и участницей Олимпийских игр-2020 в Токио Людмилой Воронцовой.

Единственную на этом турнире золотую медаль в копилку Челябинской области принесла выступавшая в весе до 60 кг Анастасия Белякова, которая единогласным решением судей одолела прошлогоднюю чемпионку России Нуне Асатрян. Для чемпионки мира, Европы и бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года Беляковой это было уже 7-е золото национальных первенств!

Присутствовала представительница Челябинской области и в финале следующей весовой категории — до 63 кг. Однако призёр чемпионатов России и победительница Кубка России Ирина Автина не сумела поддержать золотой почин землячки, уступив единогласным решением судей Наталье Сычуговой.

В дивизионе до 66 кг первенствовала Саадат Далгатова, которая уже в седьмой раз поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта чемпионата страны. Эта маститая уроженка Дагестана, имеющая в своём активе медали чемпионатов мира и Европы, а также участвовавшая в Олимпийских играх 2020 года, единогласным решением судей выиграла у Анастасии Эсман.

В финальном бою категории до 70 кг чемпионка Европы и серебряный призёр прошлогоднего национального первенства Дарима Сандакова единодушным решением судей одержала победу над Галиной Головченко, которая на прошлом чемпионате страны была бронзовым призёром.

В весе до 75 кг чемпионка России 2019 года Анастасия Шамонова снова сумела завоевать золото национального первенства, победив в финальном бою прошлогоднюю бронзовую медалистку чемпионата страны Елену Гапешину. Последней днём ранее в полуфинальном бою уступила представительница Челябинской области Анна Словцова, ставшая бронзовым призёром турнира.

В дивизионе до 81 кг Салтанат Меденова единогласным решением судей выиграла у прошлогоднего бронзового призёра национального первенства Анны Ивановой.

И в самом тяжёлом весе свыше 81 кг чемпионка России предыдущего года Дулма Лумбунова повторила свой успех и в этом году, одолев единодушным решением судей Кристину Ткачёву.

Таким образом, представительницы Челябинской области на домашнем для себя первенстве страны завоевали одну золотую (Анастасия Белякова), две серебряные (Александра Кулешова и Ирина Автина) и две бронзовые (Елизавета Карташкова и Анна Словцова) медали.

Этот национальный чемпионат дал старт олимпийскому циклу Игр 2024 года в Париже, а также имел статус отборочного для формирования состава сборной команды России для участия в чемпионатах мира (в Турции) и Европы (в Улан-Удэ) 2022 года. И в нём принимали участие почти все ведущие боксёрши страны. Так что прежде всего вышеназванные победительницы первенства, а, может быть, и некоторые из его серебряных и бронзовых призёров получат шансы в следующем году испытать свои силы на крупнейших международных турнирах.