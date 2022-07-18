Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» сформировал новый тренерский штаб

Команду пополнили Любовь Вафина и Сергей Яковенко

«Женский хоккей — это немножко другое, чем мужской. С девчонками надо индивидуально работать. Отдавать предпочтение конкретике. На земле, на льду буду смотреть, помогать девчонкам совершенствоваться. Если кто-то что-то не знает, буду обучать. Многих девчонок знаю, некоторых в первый раз вижу. На земле нужно посмотреть, на что они способны. Какая у девочек функциональная, физическая готовность. На льду — все технические проблемы, которые я видела в играх команды»,

— рассказала тренер по развитию Любовь Вафина.

«Адаптация проходит хорошо. Многих девчонок знала. С кем-то даже играла много лет назад. Играла в Челябинске с Аней Виноградовой, с тренером Любовью Валериановной, с Екатериной Дмитриевной Скородумовой, нашим массажистом, а доктором тогда была, как и сейчас, Лариса Ильиных. Павел Ширяев был в тренерском штабе. Так что все свои люди»,

— отметила нападающий «Белых медведиц» Екатерина Лебедева.