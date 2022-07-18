Тренерский штаб «Белых медведиц» претерпит изменения перед новым сезоном. Челябинский клуб усилился двумя опытными специалистами. С хоккеистками «Белых медведиц» начинают работать экс-защитник «Трактора» Сергей Яковенко и тренер по развитию Любовь Вафина, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
С хоккеистками «Белых медведиц» в следующем сезоне будут работать: главный тренер Игорь Знарок, Сергей Яковенко, тренер вратарей Павел Ширяев, тренер по физподготовке Елена Тюшнякова и тренер по развитию, бронзовый призер женского чемпионата России в составе коркинского «Факела» Любовь Вафина.
Отметим, что команда уже начала учебно-тренировочный сборы. 16 июля «Белые медведицы» начали тренироваться. Челябинки провели занятия в манеже. Команде представили новых тренеров Сергея Яковенко и Любовь Вафину. Хоккеистки будут заниматься ежедневно. Позже в июле у команды запланирован выход на лед. К началу ледовой подготовки вернется Игорь Знарок.
«Женский хоккей — это немножко другое, чем мужской. С девчонками надо индивидуально работать. Отдавать предпочтение конкретике. На земле, на льду буду смотреть, помогать девчонкам совершенствоваться. Если кто-то что-то не знает, буду обучать. Многих девчонок знаю, некоторых в первый раз вижу. На земле нужно посмотреть, на что они способны. Какая у девочек функциональная, физическая готовность. На льду — все технические проблемы, которые я видела в играх команды», — рассказала тренер по развитию Любовь Вафина.
Также главный тренер «Белых медведиц» Игорь Знарок вместе с юниорской сборной России накануне выиграл первый матч турнира в Сочи. Специалист находится в прямом контакте с тренерским штабом команды. Всех новичков тренер досконально изучил.
«Адаптация проходит хорошо. Многих девчонок знала. С кем-то даже играла много лет назад. Играла в Челябинске с Аней Виноградовой, с тренером Любовью Валериановной, с Екатериной Дмитриевной Скородумовой, нашим массажистом, а доктором тогда была, как и сейчас, Лариса Ильиных. Павел Ширяев был в тренерском штабе. Так что все свои люди», — отметила нападающий «Белых медведиц» Екатерина Лебедева.
Напомним, что ранее челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракты с нападающими Светланой Прокопенко и Екатериной Лебедевой, а также с вратарями Миленой Третяк и Анной Виноградовой.
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