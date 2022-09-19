Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» с победы стартовал в новом сезоне ЖХЛ

В гостевом поединке челябинская команда обыграла МСМО «7.62» — 2:0

Сегодня, 19 сентября, женский хоккейный клуб «Белые медведицы» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата ЖХЛ. В гостевом поединке челябинская команда обыграла МСМО «7.62» со счетом 2:0. Победу челябинкам принесли шайбы новичков Дарьи Зубок и Алины Гариповой, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.



На арене в Воскресенске за «Белых Медведиц» в официальном матче дебютировали защитники Дарья Зубок и Алина Гарипова, нападающие Мария Надеждина, Виктория Кулишова, Светлана Прокопенко и Екатерина Лебедева, которая вывела команду в роли капитана.



Первые два периода команды провели в равной и упорной борьбе. Но «Белые Медведицы» чуть больше владели преимуществом, что подчеркивало большое количество удалений у хозяев. В начале третьего отрезка Дарья Зубко вывела «Медведиц» вперед.



Не прошло и пяти минут, как гости удвоили счет дальним броском. Алина Гарипова отправила шайбу от синей линии с правого фланга — 2:0. До финальной сирены МСМО «7.62» пытались спастись, однако «Белые Медведицы» сыграли по счету и одержали первую победу в чемпионате ЖХЛ.



Послезавтра в Воскресенске команды проведут повторный поединок. Начало матча — в 14:30.

