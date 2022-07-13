Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» опубликовал план подготовки к новому сезону

Состав «черно-белых» пополнили два защитника — Наталья Воронцова и Дарья Зубок

Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» опубликовал план подготовки к сезону 2022/23. В ходе предсезонки челябинки пройдут медицинский осмотр и проведут учебно-тренировочный сбор. Также к южноуральским хоккеисткам присоединились два новых игрока — Наталья Воронцова и Дарья Зубок, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».



Сегодня, 13 июля, хоккеистки выходят из отпуска. В ближайшие два дня спортсменки пройдут медицинский осмотр и приступят к учебно-тренировочным сборам, которые пройдут с 16 июля по 31 августа в челябинском дворце спорта «Юность». Во время сборов запланированы контрольные матчи.



Полный список игроков «Белых медведиц» на предсезонный сбор.



Вратари:

Милена Третяк, Анна Виноградова, Софья Бойченко, Юлия Артемова.



Защитники:

Наталья Воронцова (просмотр), Марина Лазарева, Алина Матвеева, Дарья Зубок, Валерия Горбунова, Екатерина Осминова, Алиса Куделина, Кристина Смирнова.



Нападающие:

Екатерина Лебедева, Станислава Сидоренко, Злата Вавилова, Валерия Заика, Алина Нарудинова, Светлана Прокопенко, Яна Крашенинина, Анастасия Шабалина, Виктория Федорова, Камилла Мухаметдинова, Берта Валеева.

