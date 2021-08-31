Женский челябинский клуб дебютировал в чемпионате России по регби-7

Команда «Малахит» сумела выиграть один матч

В Москве стартовал первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Дебютант турнира клуб «Малахит» из Челябинска сыграл пять матчей, в одном из которых сумел одержать победу. Основанный летом этого года коллектив занял итоговое 9-е место из 10 команд, сообщает региональная Федерация регби.

В чемпионате России по регби-7 сезона-2021/2022 принимают участие 10 команд. Среди них и два дебютанта — «Зилант» (Казань) и «Малахит» (Челябинск). Все клубы были разбиты на две подгруппы — по пять команд в каждой и в круг сыграли друг с другом.

Челябинки попали в группу «В» в компанию к «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), и «Нева» (Санкт-Петербург). Соперничать с лидерами женского российского регби нашей команде пока еще сложно. Южноуральский клуб уступил во всех четырех матчах группового этапа. Но сумел-таки закончить турнир победой. В поединке за 9-е место «Малахит» обыграл соперников из «Ростова-ДГТУ».

«У нас новый коллектив, который мы сформировали месяц назад. Уже сам факт того, что нам удалось заявиться в чемпионате России, является достижением для южноуральского регби. В этом сезоне постараемся получить важнейший опыт. Наши девушки стараются, бьются, но пока этого мало. Тем не менее в первом туре им удалось выиграть один матч, хотя мы на это не рассчитывали»,— говорит президент Федерации регби Челябинской области Илья Олексий.

Отметим, что женский клуб «Малахит» по регби-7 в Челябинске был основан в начале августа этого года. Главным тренером команды назначена Марина Кадукова из Ростова, однако руководство клуба занято поиском нового специалиста.