Женский баскетбольный клуб «Металлург» усилил состав в летнее межсезонье

Магнитогорская команда заключила контракты еще с двумя новичками из пензенской «Юности»

Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» может стать главным фаворитом чемпионата в женской Высшей лиге. Южноуральский коллектив проводит активнее летнее межсезонье. Накануне стало известно о подписании контрактов с еще двумя новичками команды. В сезоне-2025/2026 за магнитогорский клуб будут играть известные по выступлениям за пензенскую «Юность» Юлия Стефановская и Олеся Межова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ЖБК «Металлург» ранее уже сообщал о том, кто пополнил состав команды в летнее межсезонье. Так, контракты с магнитогорским клубом заключили шесть игроков. Накануне стало известно, что пополнили ряды команды еще два новобранца. Ими стали Юлия Стефановская и Олеся Межова. Обе спортсменки ранее защищали цвета клуба «Юность» из Пензы.

Юлия Стефановская выступает на позиции легкого форварда. Причем в минувшем сезоне она была одним из лидеров «Юности», помогла команде из Пензы завоевать бронзовые медали Высшей лиги. Она практически не пропускала матчей, сыграла 45 игр. Ее статистика — 8,7 очка и 6,1 подбора в среднем за матч.

«Она игрок уровня Суперлиги! Мы подписали ее на позицию четвертого номера потому, что восстановление Виктории Давыдовой после операции немного затянется. Юлия на своей позиции умеет практически все. Мы очень рады, что состав нашей команды пополнил игрок такого высокого уровня», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Имеет солидный опыт выступлений в Высшей лиге и еще одна спортсменка из «Юности». Правда, прошлый сезон Юлия Межова вынуждена была пропустить. Однако статистика у нее на позиции атакующего защитника достойная. Так, в сезоне-2023/2024 у Межовой в среднем 10,3 очка и более 4 подборов и результативных передач за матч.

В штабе «Металлурга» полагают, что спортсменка может перезагрузить карьеру и вновь выйти на высокий уровень в магнитогорском клубе. Ее рассматривают в первую очередь как надежного защитника, который также может успешно атаковать соперника «с периметра».

Напомним, что ЖБК «Металлург» занял итоговое 6-е место в Высшей лиге сезона-2024/2025. Однако в новом розыгрыше турнира с таким составом способен как минимум побороться за тройку призеров и быть даже одним из фаворитов в борьбе за чемпионство.